Můj čas zase přijde, hlásí Krejčíková. Zranění v českém derby komentovat nechtěla
"Vyhrát může jenom jedna z nás. Zápas mohl dopadnout jakkoliv, ale jsem na sebe pyšná za to, jak jsem hrála a jak jsem dokázala bojovat," řekla Krejčíková. "Byl to nesmírně vyrovnaný zápas, všechny gamy byly těsné a bojovaly jsme o každý míč. Karolína byla nakonec o kousek lepší a zvítězila. Teď jsem sice zklamaná, ale jdu dál. Jsem šťastná, že jsem tu mohla být, a hlavně že jsem zdravá a mohla jsem hrát. To je pro mě nejdůležitější. Můj čas zase přijde," uvedla.
Duel s nasazenou desítkou Muchovou prohrála po dvou hodinách a 45 minutách. Nepomohlo jí ani, když zvrátila druhý set ze stavu 2:5 na 7:5. Ve třetí sadě přišla ve čtvrté hře o servis a manko nedohnala. V poměru vítězných míčů prohrála s Muchovou 24:50.
"Kája je nesmírně talentovaná. To, co dnes občas předvedla, bylo neskutečné. Jdete na síť, máte výměnu napůl vyhranou a ona vás prohodí. V žebříčku je vysoko a je zdravá, což je pro ni klíčové. Když jí slouží zdraví, hraje skvělý tenis. Má výbornou formu, skvěle hrála už minulý týden, stále se veze na vítězné vlně a užívá si to. Bylo skvělé s ní být na kurtu a bojovat o vítězství," uvedla Krejčíková.
Krejčíková padla v parádním derby s Muchovou
V závěru měla předloňská šampionka zdravotní problémy. Nechtěla je však konkretizovat. Opatrně reagovala i na vyjádření Muchové, že si u Krejčíkové všimla potíží s došlapováním. "Vnitřně je to pro mě složité, protože mě tam už limitoval určitý problém. Ale jak říkám, nechci se v tom rýpat. Myslím, že i ve třetím setu jsme hrály na vysoké úrovni," řekla dvojnásobná grandslamová šampionka z dvouher.
Že bude hrát s Muchovou, ji překvapilo. Ve Wimbledonu hrála totiž s druhou Češkou po sobě. Ve třetím kole vyřadila Nikolu Bartůňkovou. "Nějak jsem to komentovala, ptala jsem se trenérů, jestli to myslí vážně. Pak jsem ale dodala, že je to pro český tenis skvělé. Znamená to, že budeme mít zástupkyni ve čtvrtfinále tak velkého turnaje," řekla Krejčíková, které trenéři zabavili, kvůli rituálu nedozvídat se soupeřky dříve než v den zápasu, telefon.
Nyní by byla ráda, kdyby nějaká z krajanek ve Wimbledonu triumfovala a navázala na její předloňské vítězství. Vedle Muchové zůstávají ve hře ještě Linda Nosková a Marie Bouzková. Ty čeká osmifinále v pondělí.
"Bylo by skvělé, kdyby se to znovu podařilo a na tabuli šampionek přibylo další české jméno. Zatím sice nevím, jestli budu turnaj dál sledovat, ale palce jim rozhodně držet budu. Pro každou z nich i pro celý český tenis by to byl úžasný úspěch," řekla Krejčíková.
I přes zklamání z dnešního neúspěchu se snažila brát vystoupení ve Wimbledonu pozitivně. "Ještě jsem to nestihla úplně vstřebat, na to bude čas v následujících dnech. Odehrála jsem tu ale čtyři kvalitní zápasy. Na začátku týdne bych za postup do osmifinále byla šťastná, protože se mi letos na grandslamech moc nedařilo. Byla jsem často zraněná, nehrála jsem a začátek roku pro mě byl nesmírně těžký. Doufám, že druhá polovina sezony bude lepší. Věřím, že mě tyto zápasy nakopnou a naskočím na správnou vlnu. Myslím, že hraju dobře," doplnila.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře