Mužský tenis zvažuje po stížnostech obrovskou změnu. Chystá se úleva pro ty nejlepší?
Stížnost přišla třeba i od aktuální světové jedničky Carlose Alcaraze. Šéf ATP Gaudenzi si ale pokaždé náročnost tenisové sezony obhájil a upozorňoval tenisty, aby si vybírali turnaje pečlivěji a nestartovali na tak velkém počtu exhibičních akcí.
Přece jen se ale možná chystá v mužském tenisovém světě obrovská změna. Ta by se měla dotknout turnajů kategorie ATP Masters 1000. Na těch dvoutýdenních mají nasazení volný los v prvním kole. Co kdyby ale byli nasazeni rovnou do třetího kola a mohli do akce naskočit později?
Přesně takovou otázku dostal Gaudenzi na tiskové konferenci na probíhajícím Turnaji mistrů v Turíně. S myšlenkou dvou volný losů pro ty nejlepší přišel novinář italského tenisového webu Ubitennis. A Gaudenzi překvapivě tento návrh vůbec nevyloučil. Naopak potvrdil, že se přesně tímto nápadem ATP zabývá. Zdůraznil však, že se snaží najít i jiná řešení, jak urovnat stížnosti tenistů.
V tuto chvíli najdeme na mužském tenisovém okruhu devět podniků kategorie ATP Masters 1000. Už sedm z nich se hraje po dobu 12 dní a od roku 2028 přibude další akce této úrovně v Saúdské Arábii. Právě prodložení turnajů Masters na dva týdny neustále vyvolává kontroverzi a stížnosti.
Mnozí se obávají toho, že tímto revoluce prestižních tisícovek nekončí. Existuje tak skutečně varianta, že by ti nejlepší mohli začínat až od třetího kola. Ulevilo by to totiž jejich programu a pořadatelé jednotlivých akcí by nejspíše nemuseli počítat tolik omluvenek.
Zároveň je ale jasné, že pokud by k takovému scénáři došlo, hráč bude mít jisté body a peníze jen za první kolo. Jeho finanční odměna a body do žebříčku by se zvedly až po postupu do osmifinále.
