Myslela jsem si, že už nikdy nebudu hrát bez bolesti, říká Vondroušová

Markéta Vondroušová (25) znovu připomněla, že je hráčkou pro velké příběhy. Ještě před několika týdny bojovala se zdravotními problémy a tenis byl až na druhé koleji. Nyní má na kontě titul z prestižního turnaje WTA 500 v Berlíně a především pocit, že se opět může měřit s těmi nejlepšími. A hlavně bez bolesti.

Sedm měsíců. Tak dlouho trvalo, než se česká wimbledonská šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová vrátila na kurt v plné síle. Operace levého ramene, zdlouhavá rekonvalescence, bolest, která se opakovaně vracela. "Byl okamžik, kdy jsem si říkala, že už možná nikdy nebudu hrát bez bolesti," přiznala v otevřeném rozhovoru pro WTA.

Před berlínským turnajem měla v sezoně 2025 na kontě pouhých šest výher. V německé metropoli přidala dalších pět – a ty jí vynesly první titul po dvou letech. Cesta zpět na vrchol však byla všechno, jen ne jednoduchá.

"Začala jsem znovu trénovat tři měsíce po operaci. Ale jakmile jsem se vrátila na kurt, bolest se ozvala znovu. Bylo to nejtěžší období. Musela jsem si znovu projít celým procesem. A sama sobě jsem kladla otázky: Dokážu se ještě vrátit? Můžu znovu hrát s těmi nejlepšími? Odpověď tehdy nebyla jasná."

I proto pro ni mělo vítězství v Berlíně mimořádný náboj. Po proměněném mečbolu padla na kolena a emoce ji zcela pohltily. "Byla to obrovská úleva. V tu chvíli jsem si vzpomněla na všechno, čím jsme si s týmem prošli. Na to, jak těžké to bylo. A najednou tam byl ten pocit, který mi tolik chyběl."

Turnaj přitom nezačal nijak lehce. Hned v úvodním kole čelila nebezpečné Madison Keysové. "Říkala jsem si, že mám těžký los a že vlastně nemám co ztratit. Uvolnilo mě to. Přišla jsem na kurt a říkala si, že prohra je vlastně normální výsledek. A paradoxně jsem si to začala užívat."

Turnaj v Berlíně tak ukázal, že tráva už dávno není jejím nepřítelem. "Na tvrdém povrchu i antuce se pohybuju dobře, ale s trávou jsem dlouho bojovala. V posledních dvou letech jsem se to ale naučila. Chce to čas a trpělivost,“ říká Vondroušová.

Ve Wimbledonu nebude nasazená, ale rozhodně nebude bez šancí. "Soustředím se hlavně na svůj tenis. Beru to jako další turnaj. Chci si užít každý zápas, každý trénink. A hlavně zůstat zdravá," dodává rodačka ze Sokolova.

Vondroušová má první titul od Wimbledonu! V Berlíně přežila drama a dotáhla famózní jízdu