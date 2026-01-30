Na Švédy s Lehečkou, roli dvojky převezme Svrčina. Berdych povolal i Mrvu
Jedničkou země Tří korunek bude až 411. hráč světa Olle Wallin. Pro porovnání, před ním se v žebříčku nachází dvanáct českých tenistů. Dvojkou pak bude syn slavného Björna Borga, 532. tenista rankingu Leo Borg. Do deblu by mohli nastoupit Erik Grevelius, 198. deblista světa, a André Göransson, kterému patří 21. příčka deblového žebříčku.
Kromě Lehečky, Svrčiny a Mrvy byli do českého týmu premiérově nominováni i čtvrtfinalisté letošního Australian Open Petr Nouza a Patrik Rikl.
Podrobnosti připravujeme.
