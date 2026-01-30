Na Švédy s Lehečkou, roli dvojky převezme Svrčina. Berdych povolal i Mrvu

DNES, 12:00
Téma 1
Už příští víkend rozehrají čeští tenisté zápas prvního kola Davisova poháru proti Švédsku. Roli české jedničky svěřil Tomáš Berdych (40) podle předpokladů do rukou Jiřího Lehečky (24), dvojkou bude Dalibor Svrčina (23), který nahradí se zraněním bojujícího Jakuba Menšíka (20). Do týmu byl povolán i Maxim Mrva (18).
Profily hráčů (7)
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Mrva Maxim
Rikl Patrik
Nouza Petr
Jiří Lehečka bude plnit roli české jedničky (@ Domenico Cippitelli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Jedničkou země Tří korunek bude až 411. hráč světa Olle Wallin. Pro porovnání, před ním se v žebříčku nachází dvanáct českých tenistů. Dvojkou pak bude syn slavného Björna Borga, 532. tenista rankingu Leo Borg. Do deblu by mohli nastoupit Erik Grevelius, 198. deblista světa, a André Göransson, kterému patří 21. příčka deblového žebříčku.

Kromě Lehečky, Svrčiny a Mrvy byli do českého týmu premiérově nominováni i čtvrtfinalisté letošního Australian Open Petr Nouza a Patrik Rikl.

Podrobnosti připravujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

1
Přidat komentář
PTP
30.01.2026 12:03
A ten druhej černej švédskej brácha už nehraje?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist