Na US Open prší. Duely Valentové, Šalkové i Viďmanové se odkládají

DNES, 22:17
US Open - Tři české tenistky měly ve středu odehrát druhé kolo kvalifikace na US Open. Svůj duel s Ruskou Tatianou Prozorovovou (21) ale rozehrála jen Tereza Valentová (18), zbylé dvě Češky, Dominika Šalková (21) a Darja Viďmanová (22), se na kurt vůbec nedostaly.
Zápasy na US Open byly kvůli dešti odloženy (@ JUSTIN LANE / EPA / Profimedia)

V jedenáct hodin místního času měl v New Yorku začít program úvodních zápasů. Déšť však začátek posunul o více než hodinu. Program na kurtu číslo 16 zahájila Tereza Valentová proti Tatianě Prozorovové. Za stavu 5:4 pro ruskou tenistku však bylo při podání rodačky z Prahy utkání, stejně jako na všech ostatních dvorcích, přerušeno.

Po zhruba dvouapůlhodinovém čekání pak organizátoři kompletní středeční program zrušili. Ve čtvrtek by tak kromě dohrávky Valentové měly ke svým utkáním nastoupit i Dominika Šalková, kterou čeká duel s běloruskou tenistkou Kristinou Dmitrukovou, a Darja Viďmanová v souboji s Číňankou Shuai Zhang.

Do kvalifikačních bojů nastoupilo v New Yorku šest českých tenistek. Ze hry venku jsou již Linda Fruhvirtová, která schytala debakl od Chorvatky Petry Martićové (3:6, 0:6), Sára Bejlek, jež nestačila na Australanku Destanne Aiavaovou (4:6, 6:4, 4:6), a Barbora Palicová, která podlehla Rusce Eleně Pridankinové (7:5, 3:6, 4:6).

Skončil i jediný mužský zástupce v kvalifikaci, Dalibor Svrčina, nad jehož síly byl v prvním kole Španěl Daniel Mérida (6:1, 3:6, 5:7).

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Přidat komentář
Soptik
20.08.2025 22:44
Velká AMERIKA, ale proč nemají kryté kurty ????
Reagovat
Mony
20.08.2025 22:56
Ted od 17. Hod už by pršet az do 21.30 nemělo..ale čekám zbytečně, jak se teď dočítám..tak si alespoň zaběhnu domů na Jamaicu místo metra.
Reagovat

