Na US Open prší. Duely Valentové, Šalkové i Viďmanové se odkládají
V jedenáct hodin místního času měl v New Yorku začít program úvodních zápasů. Déšť však začátek posunul o více než hodinu. Program na kurtu číslo 16 zahájila Tereza Valentová proti Tatianě Prozorovové. Za stavu 5:4 pro ruskou tenistku však bylo při podání rodačky z Prahy utkání, stejně jako na všech ostatních dvorcích, přerušeno.
Po zhruba dvouapůlhodinovém čekání pak organizátoři kompletní středeční program zrušili. Ve čtvrtek by tak kromě dohrávky Valentové měly ke svým utkáním nastoupit i Dominika Šalková, kterou čeká duel s běloruskou tenistkou Kristinou Dmitrukovou, a Darja Viďmanová v souboji s Číňankou Shuai Zhang.
Do kvalifikačních bojů nastoupilo v New Yorku šest českých tenistek. Ze hry venku jsou již Linda Fruhvirtová, která schytala debakl od Chorvatky Petry Martićové (3:6, 0:6), Sára Bejlek, jež nestačila na Australanku Destanne Aiavaovou (4:6, 6:4, 4:6), a Barbora Palicová, která podlehla Rusce Eleně Pridankinové (7:5, 3:6, 4:6).
Skončil i jediný mužský zástupce v kvalifikaci, Dalibor Svrčina, nad jehož síly byl v prvním kole Španěl Daniel Mérida (6:1, 3:6, 5:7).
Výsledky kvalifikace žen na US Open
Svrčina brutální program nezvládl. Na US Open bojoval do posledního míče, ale neuspěl
