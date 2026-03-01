Na Wawrinku zapomněli? To je chyba, reaguje bloger. Naopak Monfils a Venus v IW nechybí
Šoumen Gael Monfils je určitě nejvýraznější tváří mezi těmi, kteří si účast v turnaji nevybojovali svými výsledky. Francouzský tenista avizoval, že v tenisovém ráji se letos představí naposledy, po sezoně totiž pověsí raketu na hřebík.
Podobně je na tom i Stan Wawrinka, jenže jemu američtí pořadatelé volnou kartu nedali. A Švýcar se nakonec po náročném programu na turnajích v Montpellier, Rotterdamu a Dubaji do kvalifikace ani nehlásil.
“Pěkné gesto, že Indian Wells dává Monfilsovi divokou kartu. Ale je to turnaj, kde Gaël v 16 zápasech nikdy nedošel dál než do čtvrtfinále (2016 a 2019), ale v roce 2015 předvedl s Dimitrovem krásnou tříhodinovou show. Na druhou stranu, pro Wawrinku, finalistu z roku 2017, nic nezbylo. To je chyba ,“ reagoval francouzský bloger a žuranlista Benoît Maylin na sociální síti X.
K tomu je třeba dodat, že Wawrinka je členem TOP 100, zatímco Monfils figuruje aktuálně na 170. místě.
Američané věnovali tři karty domácím hráčům. Vedle Zacharyho Svajdy a Michaela Zhenga si bude moci zahrát turnaj i syn bývalého českého daviscupového reprezentanta Martin Damm mladší. Ten se po působivém začátku roku 2026 vyšplhal už na 129. místo žebříčku ATP, přesto je až 19. nejlepším Američanem.
Radost z karty má jistě i bývalá vítězka US Open Bianca Andreescuová, která se snaží vrátit do špičky po dlouhodobém zranění. Nezapomnělo se ani na sedminásobnou grandslamovou šampionka Venus Williamsová, či bývalou finalistku Australian Open Jennifer Bradyovou. Pozvání naopak musela odmítnout bývalá světová jednička Karolína Plíšková.
