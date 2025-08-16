Nadalova zásluha? V Cincinnati vidíme jiného Zvereva, říká expert

DNES, 20:36
Konečně předvádí výkony, jaké od něj fanoušci očekávali. Alexander Zverev (28) se v Cincinnati probojoval už do semifinále, když nedal šanci domácí hvězdě Benu Sheltonovi (22), kterého vyprovodil ve dvou setech jasně dvakrát 6:2. Jeho dalším cílem by se měl stát v semifinále Carlos Alcaraz...
Alexander Zverev v zápase s Benem Sheltonem (@ Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

"Povrch v Cincinnati mi příliš nesedí." S tímto prohlášením přišel Zverev ještě před začátkem samotného turnaje. Výkony, které v Ohiu prozatím předvádí, však ničemu takovému nenasvědčují.

Formu německého tenisty poznal ve čtvrtfinále právě čerstvý vítěz z Toronta Shelton, a to navzdory tomu, že se Zverev na kurtu podle vlastních slov v pohodě necítil.

"Teď se necítím moc dobře… Nejsem si jistý, co se stalo," přiznal šampion z Cincinnati z roku 2021. "Na kurt jsem vstoupil s pocitem, že hraju možná nejlépe za poslední měsíce. Míček jsem cítil skvěle, dařilo se mi při každém úderu. Ale už v prvním setu mi začalo být špatně a postupně se to zhoršovalo. Jsem ale v semifinále a udělám vše pro to, abych byl zítra stoprocentní,“ říkal po utkání vítěz.

 

Za výrazně zlepšenými výkony německého tenisty podle jeho vlastních slov stojí soustředění v Manacoru, kde spolupracoval s Tonim Nadalem. Zverev přiznal, že od něj i od Rafaela Nadala získal cenné rady, a nevyloučil, že Toni by mohl být příští rok v jeho týmu přítomen ještě častěji.

Pozitivní změny v jeho hře si všiml i uznávaný tenisový analytik José Moron. "Nevím, jestli je to zásluha Toniho a Rafy, kteří mu na Mallorce doporučili hrát agresivněji, ale v Cincinnati vidím úplně jiného Zvereva než v posledních měsících. Jeho hra působí efektivněji a údery jsou daleko důraznější. Určitě bude jedním z nejsledovanějších hráčů na posledním grandslamu sezony, uvedl na síti X.

O finále si Zverev zahraje s Carlosem Alcarazem, proti kterému drží pozitivní bilanci 6:5. V posledním duelu loni na Turnaji mistrů se radoval z vítězství právě rodák z Hamburku.

Hlavní Zverevova pozornost však bude jednoznačně mířit na US Open, kde si v roce 2020 zahrál první ze svých prozatím tří grandslamových finále.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

2
pantera1
16.08.2025 21:02
No uvidíme co předvede s Vamosáčkem. Tady by to chtělo pustit se do větší akce a zkusit ho porazit, ovšem v posvěceném finále má mlhavou Vyhlídku na titul, spíš na vraždu
Patik
16.08.2025 21:51
Ak nie Carlos a jeho vamos
Zverev môže dať Sinnerovi na nos.
Aj keď príliš ma nezaujímaju zápasy v Cinci
Skôr večer premýšľam čo robíš a s kým si.
Ale tento zápas a hoci je to o polnoci
Urobím výnimku.
