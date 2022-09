Nakashima a Giron jsou poprvé ve finále. V San Diegu využili slabší konkurence

Turnaj ATP v San Diegu se koná teprve druhým rokem a zatímco loni měl velmi dobré obsazení, letos startovali pouze dva členi Top 50. Slabšího startovního pole využili k životnímu výsledku dva domácí tenisté.



21letý Brandon Nakashima si jediné semifinále zahrál loni na NextGen ATP Finals pro hráče do 21 let. V sobotu v San Diegu při premiéře v semifinále turnaje ATP porazil 6-4 7-6 Australana Christophera O'Connellyho a poprvé postoupil do finále.



V něm se Nakashima střetne s krajanem Marcosem Gironem (h2h 1-1), který hrál semifinále potřetí v kariéře a poprvé uspěl. Do prvního finále 28letý Giron postoupil po výhře 6-3 7-5 nad nasazenou jedničkou Britem Danielem Evansem.



Nakashima a Giron budou v nedělním finále bojovat nejen o premiérový titul, ale také návrat do Top 50 a posun na nové maximum. Oba byli nejvýše na 49. příčce.

• ATP 250 SAN DIEGO •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 612.000 dolarů

sobotní výsledky (24. 09. 2022) • Dvouhra - semifinále • Giron (3-USA) - Evans (1-Brit.) 6-3 7-5 Nakashima (5-USA) - O'Connell (Austr.) 6-4 7-6