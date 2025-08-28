Navarrová? Bylo by hezké, kdyby mi odveta vyšla, přeje si Krejčíková

DNES, 08:16
Rozhovory 2
Barbora Krejčíková (29) se na US Open cítí s každou výhrou lépe a těší na další výzvy. Po středečním triumfu nad Japonkou Mojukou Učidžimaovou (24) po setech 6:4, 6:2 postoupila do 3. kola, kde v repríze stejné fáze letošního Wimbledonu narazí na turnajovou desítku Američanku Emmu Navarrovou (24). V rozhovoru s českými novináři si přála, aby se jí na rozdíl od červencového utkání, vyvarovaly zdravotní potíže a mohla zrealizovat odvetu.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková slaví postup do dalšího kola (@ Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia)

"Každý další zápas mi určitě dodává sebevědomí. Vždy je hezké vyhrát a mít ten pocit vítězství," uvedla Krejčíková, která před US Open byla také v osmifinále turnaje v Cincinnati. "Jsem ráda, že už tam se mi to poměrně povedlo. Odehrála jsem několik slušných a náročných zápasů. A mám radost, že tady už mám dva a budu hrát další. Těším se na to," podotkla dvojnásobná grandslamová vítězka z dvouhry.

Devětadvacetiletá hráčka z Ivančic zatím prochází turnajem v newyorském Flushing Meadows bez ztráty setu. Před Učidžimaovou si poradila také s nasazenou dvaadvacítkou Victorií Mbokovou z Kanady. Nyní ji v boji o osmifinále čeká turnajová desítka Navarrová, která Krejčíkovou porazila ve Wimbledonu 2:6, 6:3, 6:4.

"Je to těžká soupeřka a hráčka top 10. Je na tom atleticky velice dobře, umí hrát všechny údery a dobře servíruje. Hraje doma a nevím jestli to bude pro ni do plusu, nebo do minusu. Doufám, že nás dají na nějaký hezký kurt a že to bude hezký zápas. Bylo by hezké, kdyby mi odveta vyšla," řekla.

Duel ve Wimbledonu v červenci také ovlivnily zdravotní potíže Krejčíkové. Loňská šampionka travnatého grandslamu měla hlavně ve třetí sadě obtíže a neubránila se na kurtu slzám. Původně si myslela, že šlo o věci spojené se špatně načasovaným stravováním. Později ale zjistila, že šlo o virovou infekci.

"Wimbledon byl velice smutný. Zápas jsem měla slušně rozehraný, ale v jeho půlce jsem najednou přišla o všechnu energii. Prohrála jsem ho, odhlásila se ze čtyřhry a čtyři dny jen ležela a potila se. Nemohla jsem skoro vstát z postele. Když jsem se o tom bavila s doktorkou, tak říkala, že jsem chytila něco pěkně hnusného a že to nebyla standardní malá viróza. Bohužel jsem si to vybrala na turnaji, kde jsem si to vybrat nechtěla. Ale teď jsem tady a jsem zpět. Jede se dál a sezona nekončí," uvedla Krejčíková.


Vedle účasti ve 3. kole se také chystá na start v ženské čtyřhře. Zde bude nastupovat po boku Jeleny Ostapenkové. "Moc se těším. Hrály jsme spolu tři turnaje a ze dvou jsme se vytáhly. Hraje se mi s ní dobře. Přesně víte, co od ní dostanete. Vyhovuje mi to. Sedí mi, že má ránu a že můžu na síti přebíhat," doplnila Krejčíková. V prvním kole čeká česko-lotyšskou dvojici maďarsko-brazilský pár Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
The_Punisher
28.08.2025 09:01
Tady předpokládám bude mit Barča větší kurt a tím pádem ji to vyjde. Vypadá opět v dobrém rozpoložení
Reagovat
Amadeus1
28.08.2025 08:41
Baruška. Hlavně se správně najíst!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist