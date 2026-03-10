Návrat ve Wimbledonu? Serena by stačila na kohokoliv, kromě dvou hráček, říká expertka
Podle spekulací zahraničních médií, že by se Williamsová mohla vrátit do tenisového kolotoče nejprve ve čtyřhře po boku své sestry Venus. Bývalá britská hráčka Naomi Broadyová uvedla, že dlouhodobým cílem hvězdného páru by mohl být start na olympiádě v Los Angeles za dva roky.
"Myslím, že cílem je hrát čtyřhru na olympiádě," uvedla Broadyová pro Sky Sports. "Bude to doma v Los Angeles. Venus a Serena společně vyhrály 14 grandslamových titulů ve čtyřhře. Představte si, že tam vyhrají zlato a tím se s tímto sportem rozloučí. Byl by to pohádkový konec."
Také bývalá britská hráčka Naomi Kavadayová hovořila o Serenině návratu a zdůraznila její vysoké cíle. "Bude to zajímavé sledovat," řekla Kavadayová v exkluzivním rozhovoru pro Tennis365. "Ať už se to stane kdykoli, kdekoli, pokud bude chtít hrát turnaje, všude jí vyjdou vstříc. Fascinuje mě její motivace a uvidíme, jak to dopadne. Pro Serenu platí, že cokoli jiného než vítězství na grandslamech bude vnímáno jako zklamání."
"Serena je v jiné pozici než Venus, která hraje především pro radost a netrápí se porážkami v prvních kolech. Serena se vrací s ambicí vyhrávat grandslamy, a proto bude čelit vyšším očekáváním. Určitě nebude spokojená s tím, že někde vypadne ve čtvrtfinále. To není její styl," dodala.
Podle Kavadayové by se Serenina úroveň po návratu mohla rychle vyrovnat špičkovým hráčkám, i když nemusí hrát dostatek turnajů, aby se dostala do první desítky žebříčku. "Když ji postavíte proti hráčkám kolem 20. místa, nebude to problém. Bude mít občasné potíže, ale stačila by na kohokoliv. Kromě Aryny Sabalenkové a Eleny Rybakinové budou její šance vysoké. Serena by tak dokázala porazit i hráčky jako Jasmine Paoliniová či Coco Gauffová," dodala.
Datum návratu Williamsové zatím nebylo potvrzeno, ale očekávání rostou a spekuluje se, že by se mohla objevit na letošním Wimbledonu.
