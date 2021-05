Navzdory spekulacím je šéf Australian Open odhodlaný udržet turnaj v Melbourne

Navzdory spekulacím, že tenisové Australian Open bude muset být příští rok kvůli koronavirovým opatřením přesunuto do Dubaje i Dauhá, je jeho ředitel Craig Tiley odhodlaný udržet turnaj v Melbourne. Televize ABC dnes uvedla, že australská vláda předpokládá uzavření hranic až do poloviny roku 2022 a že tenisté už nebudou chtít absolvovat podobnou karanténu jako letos.

"Budeme tady v Melbourne a bude to v lednu. Musíme najít způsob, jak sem dostat tenisty, kteří teď cestují po světě v 'bublině". Jsme jediná země, kde je nutná karanténa. Musíme najít cestu, jak to zvládnout, a zvládneme to," řekl australským médiím šéf úvodního grandslamu sezony Tiley.

Austrálie je v boji s covidem-19 relativně úspěšná a jednou z jejích strategií je přísné omezení cestujících do země. Tenisté letos museli před Australian Open do dvoutýdenní karantény, přičemž někteří dokonce bez možnosti opustit hotelový pokoj.

"Mám pocit, že jsme vystoupali na Mount Everest, ale bohužel jsme se zase ocitli v základním táboře. Ale je pozitivní, že alespoň známe cestu, protože už jsme to jednou zvládli," řekl ředitel Australian Open Tiley.