Nečekaný comeback v roce 2027. Na okruh WTA se vrátí bývalá 26. hráčka světa Giorgiová
Giorgiová se v příštím roce vrátí zpátky k profesionálnímu tenisu. Italská tenistka tuto zprávu oznámila v odpovědi na dotaz fanouška na svém instagramovém příběhu. Bývalá 26. hráčka světa před několika týdny oznámila, že čeká své první dítě s bývalým argentinským tenistou a trenérem Andreou Pasuttim. Svůj poslední soutěžní zápas odehrála v březnu 2024.
Před dvěma lety prohrála ve druhém kole na tisícovce v Miami s tehdejší světovou jedničkou Polkou Šwiatekovou a následně zmizela. O necelé dva měsíce později oznámila ukončení kariéry. Tehdy se ve spojení s jejím jménem spekulovalo o dluzích a daňových únicích. S jejím návratem k tenisu už se rozhodně nepočítalo a je tak velmi nečekaný.
V kariéře získala čtyři tituly na nejvyšším okruhu WTA. Jejím největším triumfem je rozhodně tisícovka v Montrealu, kterou ovládla v roce 2021. Další tituly přidala před devíti lety v 's-Hertogenbosch, v Linci v roce 2018 a v Méridě před třemi lety.
Podivné zmizení krásky, která se nesmála
