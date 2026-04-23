Nečekaný comeback v roce 2027. Na okruh WTA se vrátí bývalá 26. hráčka světa Giorgiová

DNES, 09:00
Camila Giorgiová na svém instagramovém účtu oznámila velmi nečekanou novinku. Italka v roce 2027 plánuje návrat na okruh WTA. Bývalá 26. hráčka světa, která aktuálně čeká potomka, odehrála svůj poslední zápas v březnu 2024, když na tisícovce v Miami podlehla tehdejší světové jedničce Ize Šwiatekové. Od té chvíle o ní dlouho nebylo vůbec slyšet.
Camila Giorgiová se v roce 2027 vrátí na kurty (@ Tim Nwachukwu / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Giorgiová se v příštím roce vrátí zpátky k profesionálnímu tenisu. Italská tenistka tuto zprávu oznámila v odpovědi na dotaz fanouška na svém instagramovém příběhu. Bývalá 26. hráčka světa před několika týdny oznámila, že čeká své první dítě s bývalým argentinským tenistou a trenérem Andreou Pasuttim. Svůj poslední soutěžní zápas odehrála v březnu 2024.

Před dvěma lety prohrála ve druhém kole na tisícovce v Miami s tehdejší světovou jedničkou Polkou Šwiatekovou a následně zmizela. O necelé dva měsíce později oznámila ukončení kariéry. Tehdy se ve spojení s jejím jménem spekulovalo o dluzích a daňových únicích. S jejím návratem k tenisu už se rozhodně nepočítalo a je tak velmi nečekaný.

V kariéře získala čtyři tituly na nejvyšším okruhu WTA. Jejím největším triumfem je rozhodně tisícovka v Montrealu, kterou ovládla v roce 2021. Další tituly přidala před devíti lety v 's-Hertogenbosch, v Linci v roce 2018 a v Méridě před třemi lety.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
aligo
23.04.2026 09:07
A bude hrát dál za Itálii nebo za Argentinu?
makro99
23.04.2026 09:35
za Dominikánskou republiku; přežívá tam na jakýmsi ostrově, La Playa myslím...
Mony
23.04.2026 09:41
Ano, myslím, že tam bude nějaký turnaj. Jinam asi nemůže, jinak by jí asi odchytli
