Nečekaný kolaps Šwiatekové. S outsiderkou ztratila set a trápila se přes dvě hodiny
Lamensová – Šwiateková 1:6, 6:4, 4:6
Anastasia Potapovová, Sorana Cirsteaová, Kalinská, Jelena Rybakinová, Jasmine Paoliniová a Emiliana Arangová. Všechny tyto soupeřky Šwiateková v posledních dnech porazila bez ztráty setu. O to překvapivější byl vývoj jejího zápasu druhého kola na US Open, v němž nastupovala jako jednoznačná favoritka proti Lamensové.
Zpočátku šlo vše podle plánu. Šwiateková měla za stavu 6:1, 2:1 v zádech náskok setu a brejku. Jenže nizozemská outsiderka ve druhé sadě okamžitě srovnala, brejk nedovolila Šwiatekové potvrdit ani při skóre 3:4 a nakonec senzačně získala svůj první set proti hráčkám TOP 10.
Šwiateková se z kolapsu oklepala a vypracovala si výrazné vedení 4:1 v posledním setu. Pak ale ztratila dva gamy po sobě a nevyužila mečbol na returnu. Výzvu v podobě doservírování zápasu však zvládla na výbornou a svůj celkově třetí mečbol už proměnila. Na kurtu strávila dvě hodiny a sedm minut, tedy zhruba dvojnásobek času než v předchozím kole.
Ještě nedávno byla Šwiateková na své poměry v krizi, jelikož od hattricku na loňském French Open více než rok čekala na finálovou účast i triumf. Ten přišel až ve Wimbledonu, kde slavila zisk šesté grandslamové trofeje a ve finále zničila dvěma kanáry Amandu Anisimovovou.
Na třech z posledních čtyř turnajů se dostala do finále a na letošní ročník US Open se naladila prvenstvím bez ztráty setu na tisícovce v Cincinnati. Úvodní dva starty na newyorském majoru zakončila v prvním týdnu, nicméně všechny čtyři další dotáhla minimálně do osmifinále a letos může tuto sérii prodloužit.
Šampionka ročníku 2022, která zvládla už na 65 turnajích v řadě úvodní zápas a stanovila tím nový ženský rekord open éry, bude ve třetím kole čelit Kalinské. S nasazenou Ruskou má bilanci 1:1, loni s ní senzačně prohrála v Dubaji a nedávno v Cincinnati jí porážku oplatila.
Polská hvězda jako jediná žena prošla na všech grandslamových turnajích v této děkádě minimálně do třetího kola.
