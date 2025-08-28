Nečekaný kolaps Šwiatekové. S outsiderkou ztratila set a trápila se přes dvě hodiny

DNES, 20:04
Aktuality 4
US OPEN - Iga Šwiateková (24) nastupovala k utkání druhého kola na US Open se sérií šesti výher a po 12 zvládnutých setech v řadě. Jedna z největších favoritek přesto potřebovala rozhodující sadu proti obrovské outsiderce Suzan Lamensové (26). S Nizozemkou i kvůli kolapsu ve druhém dějství bojovala přes dvě hodiny. Šampionka ročníku 2022 nakonec urvala nepřesvědčivé vítězství 6:1, 4:6, 6:4 a ve třetím kole ji čeká souboj s Annou Kalinskou.
Profily hráčů
Swiatek Iga
Lamens Suzan
Iga Šwiateková se ve druhém kole US Open nečekaně trápila (© KENA BETANCUR / AFP)

Lamensová – Šwiateková 1:6, 6:4, 4:6

Anastasia Potapovová, Sorana Cirsteaová, Kalinská, Jelena Rybakinová, Jasmine Paoliniová a Emiliana Arangová. Všechny tyto soupeřky Šwiateková v posledních dnech porazila bez ztráty setu. O to překvapivější byl vývoj jejího zápasu druhého kola na US Open, v němž nastupovala jako jednoznačná favoritka proti Lamensové.

Zpočátku šlo vše podle plánu. Šwiateková měla za stavu 6:1, 2:1 v zádech náskok setu a brejku. Jenže nizozemská outsiderka ve druhé sadě okamžitě srovnala, brejk nedovolila Šwiatekové potvrdit ani při skóre 3:4 a nakonec senzačně získala svůj první set proti hráčkám TOP 10.

Šwiateková se z kolapsu oklepala a vypracovala si výrazné vedení 4:1 v posledním setu. Pak ale ztratila dva gamy po sobě a nevyužila mečbol na returnu. Výzvu v podobě doservírování zápasu však zvládla na výbornou a svůj celkově třetí mečbol už proměnila. Na kurtu strávila dvě hodiny a sedm minut, tedy zhruba dvojnásobek času než v předchozím kole.

Ještě nedávno byla Šwiateková na své poměry v krizi, jelikož od hattricku na loňském French Open více než rok čekala na finálovou účast i triumf. Ten přišel až ve Wimbledonu, kde slavila zisk šesté grandslamové trofeje a ve finále zničila dvěma kanáry Amandu Anisimovovou.

Na třech z posledních čtyř turnajů se dostala do finále a na letošní ročník US Open se naladila prvenstvím bez ztráty setu na tisícovce v Cincinnati. Úvodní dva starty na newyorském majoru zakončila v prvním týdnu, nicméně všechny čtyři další dotáhla minimálně do osmifinále a letos může tuto sérii prodloužit.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šampionka ročníku 2022, která zvládla už na 65 turnajích v řadě úvodní zápas a stanovila tím nový ženský rekord open éry, bude ve třetím kole čelit Kalinské. S nasazenou Ruskou má bilanci 1:1, loni s ní senzačně prohrála v Dubaji a nedávno v Cincinnati jí porážku oplatila.

Polská hvězda jako jediná žena prošla na všech grandslamových turnajích v této děkádě minimálně do třetího kola.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
GaelM
28.08.2025 20:27
Tak se pozná opravdová hvězda, že ztráta jednoho setu a pomalý postup už je "kolaps"
Reagovat
JLi
28.08.2025 20:25
Titulek mi nahnal strach, ještěže Iga žije!
Reagovat
com
28.08.2025 20:06
měla ztratit sety dva
Reagovat
Liverpool22
28.08.2025 20:11
Anička smile Robotku vykostí - teda pokud nedostane rýmičku či jinou nemoc smile
Reagovat
dappe
28.08.2025 20:24
To jí snad ani nemůžeš přát. Pokud je ztráta jednoho setu (úplně normální věc) kolapsem, tak co by znamenala ztráta setů dvou?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist