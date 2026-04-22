Nečekaný program Menšíka. Během Masters v Římě je přihlášený na turnaj nižší úrovně
Menšík se aktuálně připravuje na antukové Masters v Madridu, kde by měl zahájit svou antukovou sezonu v singlu. Na oranžové drti startoval už na předchozí tisícovce v Monte Carlu, ale pouze ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Z turnaje však musel po úvodním zápase debla odstoupit kvůli zranění prstu u nohy, kvůli kterému vynechal i následný podnik ATP 500 v Mnichově.
Po největší španělské akci má v plánu i další významnou generálku na French Open a to podnik v Římě, kde loni došel do osmifinále. Jeho program před antukovým grandslamem však obsahuje ještě jeden a to velmi překvapivý turnaj.
Český tenista a aktuálně 27. hráč žebříčku ATP se přihlásil i na challenger, který se koná od 12. května, tedy během druhého týden italského Masters. A nejedná se o žádný domácí podnik, jakými jsou třeba jeho oblíbený turnaj v Prostějově, nebo Ostrava. Roli nasazené jedničky by měl plnit na akci ve Valencii, kde jsou přihlášeni i další elitní hráči jako Matte Berrettini, Brandon Nakashima či Jaume Munar a další.
Na tento challenger je zřejmě přihlášený jen pro případ, že by před French Open neměl odehraných dost zápasů na antuce. Pokud by se mu v Madridu a v Římě dařilo alespoň stejně jako loni, dá se předpokládat, že svou účast na menším španělském podniku zruší.
To, co si můžeš dovolit na hardu, trávě, neprojde na antuce