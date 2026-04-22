Nečekaný program Menšíka. Během Masters v Římě je přihlášený na turnaj nižší úrovně

DNES, 09:00
Jakub Menšík má během antukové sezony v kalendáři zapsaný jeden překvapivý turnaj. Navíc v termínu, kdy se ještě stále bude odehrávat Masters v Římě. Český tenista figuruje na seznamu přihlášených pro challenger ve Valencii, kde by měl plnit roli nasazené jedničky. Dá se však předpokládat, že pokud by se mu na antukových tisícovkách dařilo alespoň stejně jako loni, tak svou účast na menším španělském podniku zruší.
Jakub Menšík je přihlášený na challenger ve Valencii (@ MPI04 / Capital pictures / Profimedia)

Menšík se aktuálně připravuje na antukové Masters v Madridu, kde by měl zahájit svou antukovou sezonu v singlu. Na oranžové drti startoval už na předchozí tisícovce v Monte Carlu, ale pouze ve čtyřhře po boku krajana Jiřího Lehečky. Z turnaje však musel po úvodním zápase debla odstoupit kvůli zranění prstu u nohy, kvůli kterému vynechal i následný podnik ATP 500 v Mnichově.

Po největší španělské akci má v plánu i další významnou generálku na French Open a to podnik v Římě, kde loni došel do osmifinále. Jeho program před antukovým grandslamem však obsahuje ještě jeden a to velmi překvapivý turnaj.

Český tenista a aktuálně 27. hráč žebříčku ATP se přihlásil i na challenger, který se koná od 12. května, tedy během druhého týden italského Masters. A nejedná se o žádný domácí podnik, jakými jsou třeba jeho oblíbený turnaj v Prostějově, nebo Ostrava. Roli nasazené jedničky by měl plnit na akci ve Valencii, kde jsou přihlášeni i další elitní hráči jako Matte Berrettini, Brandon Nakashima či Jaume Munar a další.

Na tento challenger je zřejmě přihlášený jen pro případ, že by před French Open neměl odehraných dost zápasů na antuce. Pokud by se mu v Madridu a v Římě dařilo alespoň stejně jako loni, dá se předpokládat, že svou účast na menším španělském podniku zruší.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Gulbis
22.04.2026 11:33
Kdo je Menším?
alcaraz.dva
22.04.2026 10:34
Antuka..jediný povrch, který špatné rozhodnutí (hra se zraněním) neodpousti..
To, co si můžeš dovolit na hardu, trávě, neprojde na antuce
aligo
22.04.2026 09:53
Správné rozhodnutí. Pokud by měl na antuce pomalý rozjezd, tak se pak hodí každý zápas
Ela-fon-isi
22.04.2026 10:26
Navíc někde vyhrát taky člověka motivuje a nakopne v úsilí, vyhrát i větší turnaj.
Mantra
22.04.2026 10:29
Tahle hůl již vystřelila
