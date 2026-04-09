Nechápu, co se stalo, divil se Medveděv. Na nejhorší výprask v kariéře chce zapomenout
Medveděv měl za sebou velmi povedené úvodní tři měsíce sezony na tvrdém povrchu, kdy získal tituly v Brisbane a v Dubaji. Zazářil také v Indian Wells, kde po skvělém představení vyřadil i Carlose Alcaraze a prohrál až ve finále, kde padl po dvou tie-breacích s Jannikem Sinnerem. Navíc se v médiích mluvilo o tom, že je Rus v životní formě.
Vše se však změnilo přechodem na jeho neoblíbené antukové dvorce. I na nich v minulosti uhrál skvělé výsledky, mezi které patří triumf na Masters v Římě či semifinále v Monte Carlu. Ale právě tady v Monaku letos schytal nejhorší výprask v kariéře, když neuhrál ani game s Berrettinim a z kurtu odcházel po 50 minutách hry. Svůj nepovedený výkon nechápal ani sám Medveděv.
"Tréninky na antuce nebyly ideální, ale ani jednou jsem v nich neprohrál set 6:0. Opravdu nechápu, co se stalo," řekl desátý hráč světa v rozhovoru pro ruský YouTube kanál Bolshe!. "Netrefil jsem kurt, nemohl jsem dát podání. Přitom na tréninku jsem servíroval dobře, takže mi není jasné, co se stalo. Ale teď už s tím nic nenadělám," dodal.
Medveděv se v zápase dopustil 28 nevynucených chyb a spáchal pět dvojchyb. Navíc trefil jen tři vítězné údery a celkem vyhrál jen 17 míčků. Na vlastním servisu se nedostal ani ke gamebolu. Shodu si vybojoval pouze v úvodní hře, ve které neproměnil dva brejkboly. Za stavu 0:6 a 0:2 si vztek vybil na raketě. Rus ztratil nervy a rozbil ji na kousky, když s ní sedmkrát udeřil o zem. Za tento čin obdržel od rozhodčího napomenutí za nesportovní chování.
"Nemohl jsem ani nic vyzkoušet, protože jsem v podstatě sotva dokázal dostat víc než dva míče za sebou do kurtu," pokračoval v hodnocení svého výkonu. "Můžete hrát agresivně, můžete hrát defenzivně, ale když ani nedostanete míč do kurtu, je jedno, jak hrajete – nepomůže to."
Bývalý první hráč světa a vítěz US Open z roku 2021 marně hledal příčiny svého debaklu. "Zatím nevidím žádné důvody. Ani nevím, jestli má smysl je hledat, nebo jestli je lepší na to zapomenout a připravit se na další turnaj," přiznal. "Jedna věc je, když prohrajete třeba 3:6, 3:6 a snažíte se přijít na to, co jste mohli udělat lépe. Ale když je skóre takové, mohli jste být lepší úplně ve všem. Takže nevím, jestli má smysl to rozebírat."
Šílený debakl Medveděva! V Monte Carlu neuhrál proti Berrettinimu ani game
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře