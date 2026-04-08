Šílený debakl Medveděva! V Monte Carlu neuhrál proti Berrettinimu ani game

DNES, 12:05
ATP MASTERS MONTE CARLO - Matteo Berrettini na Masters v Monte Carlu překvapil drtivou výhrou nad Daniilem Medveděvem. Italský tenista ve druhém kole nadělil Rusovi dokonce dva kanáry, smetl ho 6:0, 6:0 a uspěl proti němu poprvé až ve čtvrtém vzájemném souboji. Po pouhých 51 minutách tak postoupil do osmifinále a na turnaji ještě neprohrál ani jeden game.
Daniil Medveděv dostal dva kanáry (@ Valery HACHE / AFP / AFP / Profimedia)

Berrettini – Medveděv 6:0, 6:0

Berrettini rozhodně neprožívá sezonu podle svých představ a ani antukový podnik Masters v Monte Carlu nepatří mezi jeho oblíbené turnaje. O to větším překvapením je, že si ve druhém kole velmi snadno poradil s Medveděvem, který letos předváděl skvělý tenis.

Ital do zápasu vletěl nejlepším možným způsobem. Po odvrácení dvou brejkbolů v úvodním gamu se rozjel a získával jeden game za druhým. Ve zbytku sady povolil Rusovi už jen šest míčků a nadělil mu potupného kanára.

Ve druhém dějství už desátý hráč světa působil odevzdaně a bezradně. Naopak Berrettini si suverénně šel za svým nejlepším vítězství v sezoně a jedním z nejrychlejších v kariéře. Tentokrát nepustil soupeře ani na shodu a postaral se o šokující skalp, když vyhrál všech 12 gamů. Ve dvou zápasech v Monaku tak stále neztratil jedinou hru. V prvním kole mu za stavu 4:0 skrečoval Roberto Bautista.

Medveděv si tak připsal rozhodně nejpotupnější porážku kariéry. Antuka rozhodně není jeho oblíbeným povrchem ale dokázal na ní v minulosti vyhrát Masters v Římě a v Monte Carlu byl v roce 2019 v semifinále. Dokonce zde zaznamenal nejhorší výsledek za posledních osm let.

Rus měl letos skvělý vstup do sezony a dařilo se mu na oblíbených tvrdých površích. Triumfoval na začátku roku v Brisbane, přidal trofej i na pětistovce v Dubaji a následně postoupil do finále na tisícovce v Indian Wells, kde porazil i Carlose Alcaraze a padl až s Jannikem Sinnerem.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Monte Carlu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Přidat komentář
Pe3k
08.04.2026 13:25
Měl sem si vsadit.
Patik
08.04.2026 13:10
Tak to je.. nesmierne šokantne..Medvedev odchodil zápas na antuke..to sa často nestáva ..viac sa tešil na antuku už len Nadal.
tenisman1233
08.04.2026 13:10
Nejen že neuhrál ani game ,ale neměl ani gamebol.
Kapitan_Teplak
08.04.2026 13:05
JLi
08.04.2026 12:19
Už se dlouho nemetlo.
com
08.04.2026 12:20
ale starý košťata jsou tady neustále smilesmile
aligo
08.04.2026 12:13
Do OF bez ztráty gemu? Pěkně Matteo!!
com
08.04.2026 12:10
darek.vrana
08.04.2026 12:08
To jsem zvědavý, jestli tam někdo Berrettinimu vezme aspoň game.
Mantra
08.04.2026 12:07
rozbil něco?
pantera1
08.04.2026 12:45
spíš chytl slušnou sračku . Matěj to má dnes s červeným diplomech .
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

