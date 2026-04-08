Šílený debakl Medveděva! V Monte Carlu neuhrál proti Berrettinimu ani game
Berrettini – Medveděv 6:0, 6:0
Berrettini rozhodně neprožívá sezonu podle svých představ a ani antukový podnik Masters v Monte Carlu nepatří mezi jeho oblíbené turnaje. O to větším překvapením je, že si ve druhém kole velmi snadno poradil s Medveděvem, který letos předváděl skvělý tenis.
Ital do zápasu vletěl nejlepším možným způsobem. Po odvrácení dvou brejkbolů v úvodním gamu se rozjel a získával jeden game za druhým. Ve zbytku sady povolil Rusovi už jen šest míčků a nadělil mu potupného kanára.
Ve druhém dějství už desátý hráč světa působil odevzdaně a bezradně. Naopak Berrettini si suverénně šel za svým nejlepším vítězství v sezoně a jedním z nejrychlejších v kariéře. Tentokrát nepustil soupeře ani na shodu a postaral se o šokující skalp, když vyhrál všech 12 gamů. Ve dvou zápasech v Monaku tak stále neztratil jedinou hru. V prvním kole mu za stavu 4:0 skrečoval Roberto Bautista.
Medveděv si tak připsal rozhodně nejpotupnější porážku kariéry. Antuka rozhodně není jeho oblíbeným povrchem ale dokázal na ní v minulosti vyhrát Masters v Římě a v Monte Carlu byl v roce 2019 v semifinále. Dokonce zde zaznamenal nejhorší výsledek za posledních osm let.
Rus měl letos skvělý vstup do sezony a dařilo se mu na oblíbených tvrdých površích. Triumfoval na začátku roku v Brisbane, přidal trofej i na pětistovce v Dubaji a následně postoupil do finále na tisícovce v Indian Wells, kde porazil i Carlose Alcaraze a padl až s Jannikem Sinnerem.
