Nedávno byli soupeři, teď mají grandslam. Harrison a Skupski si podmanili Melbourne
Kubler/Polmans – Harrison/Skupski 6:7, 4:6
Na listopadovém Turnaji mistrů v Turíně stáli proti sobě. Harrison hrál po boku krajana Evana Kinga a Skupski tvořil britský tandem s Joem Salisburym. Před začátkem letošní sezony se však rozhodli naopak nastupovat bok po boku a rozhodně se jim to vyplatilo.
Na Australian Open ztratili svůj úvodní set na turnaji, ovšem zbytkem prvního grandslamu sezony prošli suverénně. Přemožitelé Petra Nouzy a Patrika Rikla našli recept i na domácí tandem ve složení Kubler, Polmans.
Američan s Britem si značně zkomplikovali úvodní set. V něm vedli už 5:2 a nakonec jej urvali na svou stranu až v tie-breaku. V dalším dějství si naopak náskok brejku pohlídali a po necelých dvou hodinách mohli slavit.
Zatímco Harrison hrál své první grandslamové finále a získal teprve čtvrtý titul, Skupski rozšířil svou sbírku o již 18. kousek. Britský veterán navíc kraloval také ve Wimbledonu 2023 a byl ve finále i na Roland Garros a US Open. Ještě k tomu má dvě trofeje z mixu (Wimbledon 2021-22).
Kubler s Polmansem dostali divokou kartu od pořadatelů a probili se na domácím grandslamu až do závěrečného kola. Polmans se dostal do finále na grandslamové scéně poprvé a stále čeká na premiérový triumf na nejvyšším okruhu. Kubler jeden titul má a vybojoval ho v roce 2023 s jiným krajanem Rinkym Hijikatou právě v Melbourne Parku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře