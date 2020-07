Nedůležití lidé čekali, až budou moci Djokoviče zkritizovat. Vrátí se silnější, myslí si Krajinovič

"Pro mě byla čest se Novakova turnaje zúčastnit. Myslím, že pro nás všechny to byl hezký zážitek a s hrdostí jsme jeho pozvání přijali. Všichni jsme na jeho straně," uvedl finalista úvodního dílu Krajinovič, kterého se zúčastnili i další hvězdy jako například vítěz Dominic Thiem nebo Alexander Zverev.

"Novak udělal pro tenis i naší zemi neuvěřitelné věci. Zdá se, že lidé na to velmi rychle zapomněli. Je mi samozřejmě líto, jak to dopadlo. To riziko tu vždycky bylo a my doufali, že se nic takového nestane. Je mi líto, že se na to lidé dívají takhle," dodal.

Podle Krajinoviče bylo jen otázkou času, kdy se média, tenisté, fanoušci i další osobnosti z tenisového světa do světové jedničky Djokoviče pustí. "Hlavně média se nemohla dočkat, až se něco pokazí. Jsem si ale jistý, že Novak se na kurty vrátí ještě silnější. Chtěl jenom pomoct, z turnaje neměl vůbec žádný výdělek. Chtěl lidi zase spojit. Mrzí mě, že někteří nedůležití lidé si myslí, že mají právo ho kritizovat. Na kurtu by si nic takového nedovolili."

"Znovu opakuji, Novak se vrátí silnější. Neudělal nic špatně, nařízení obou vlád byla dodržována. Nikdo nikoho nenutil, aby se na turnaj přišel podívat. Musím ale přiznat, že na takovou akci asi bylo brzo, to je jediný problém."

Djokovič našel zastání také u předního epidemiologa Zorana Radovanoviče, který z fiaska obvinil srbské a chorvatské úřady. O den později se k situaci vyjádřila srbská premiérka Ana Brnabičová, jež rovněž přiznala, že zodpovědnost za rozšíření nákazy má nést vláda.

Adria Tour měla být čtyřdílná série exhibičních turnajů. Hned od samého začátku úvodního dílu, který se uskutečnil v srbském Bělehradě, se ozývala kritika. Hráči ani fanoušci totiž nedodržovali rozestupy, roušky jako kdyby neexistovaly, účastníci se fotili s fanoušky, po zápasech se objímali a podávali si ruce a absolvovali společné akce.

Exhibice na Balkáně však skončila fiaskem. V průběhu druhého dílu v chorvatském Zadaru oznámil pozitivní test na Covid-19 bulharský tenista Grigor Dimitrov a finále bylo zrušeno. Všichni účastníci se poté rovněž podrobili testu a pozitivní výsledek měli sám Djokovič, Borna Čorič a ještě Viktor Troicki.