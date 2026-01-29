Nejistota kolem Davis Cupu: Menšíkovo zranění i problémy s deblem. Vrátí se do hry Macháč?
Jedničkou země Tří korunek bude až 411. hráč světa Olle Wallin. Pro porovnání, před ním se v žebříčku nachází dvanáct českých tenistů. Dvojkou pak bude syn slavného Björna Borga, 532. tenista rankingu Leo Borg. Do deblu by mohli nastoupit Erik Grevelius, 198. deblista světa, a André Göransson, kterému patří 21. příčka deblového žebříčku.
Tomáš Berdych do týmu nominoval Jakuba Menšíka, Jiřího Lehečku a deblový pár Petr Nouza, Patrik Rikl. Probíhající Australian Open však přineslo do českého týmu řadu otázníků. Otázkou zůstává, jak na tom Menšík je. Aktuální česká jednička odstoupila z výborně rozehraného Australian Open před osmifinálovým duelem s Novakem Djokovičem, na vině byly problémy s břišním svalem.
Lehečku pro změnu úvod sezony nezastihl v nejlepší formě, navíc i jeho trápily zdravotní problémy, když musel kvůli potížím s levým kotníkem skrečovat v Brisbane zápas se Sebastianem Kordou. Na Australian Open poté nečekaně vyhořel s francouzským kvalifikantem Arthurem Géou.
Otázkou tak zůstává, zda se do hry nevrátí ve výborné formě hrající Tomáš Macháč. Ten se původně z utkání proti Švédsku omluvil s tím, že se chce zaměřit na udržení pozic v žebříčku. Start zároveň ale nevyloučil. "Kdybych nějaký výsledek v Austrálii uhrál, jsem nadále připraven, kdyby mě chtěl Tomáš donominovat a být případně v Jihlavě," říkal na konci minulého roku berounský rodák.
Naopak velmi pozitivní zprávou pro český tým je výborná forma Petra Nouzy a Patrika Rikla, kteří se parádními výkony prezentovali na Australian Open, kde mimo jiné vyřadili v osmifinále nasazené dvojky Henryho Pattena a Harryho Heliövaaru. Stín na úspěch českého deblu ale hází zdravotní problémy Nouzy s kyčlí, s nimiž se potýkal v nepovedeném čtvrtfinále s americko-britským deblem Christian Harrison, Neal Skupski (2:6, 3:6).
Na svou šanci čeká i Vít Kopřiva, který si na Australian Open připsal cennou výhru nad ostříleným Němcem Janem-Lennardem Struffem, či Dalibor Svrčina, který smolně padl s favorizovaným Jaumem Munarem. Ať už český tým vyrazí proti kdysi slavné tenisové velmoci v jakékoliv sestavě, půjde do zápasu v roli jasného favorita. O to víc, že se vše odehraje před natěšenými domácími fanoušky v nové jihlavské aréně.
"Těším se na novou zkušenost. Davis Cup jsem hrál doma v Ostravě, Brně, Liberci a samozřejmě v Praze, a tak jsem zvědavý na nové zážitky z Vysočiny. Předběžný zájem o utkání v nové hale mě těší, ukazuje se, že volba nového místa uprostřed republiky by měla zajistit skvělou diváckou podporu, jakou si náš tým zaslouží," řekl před zápasem kapitán týmu Tomáš Berdych.
