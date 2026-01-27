Lehečka zklamal, Menšík měl smůlu, Macháč zaslouží uznání. Jak si vedli Češi v Melbourne?
Lehečka pohořel, Menšík měl smůlu
Měl být jednou z největších českých nadějí na letošním Australian Open. Lehečka ale v Melbourne Parku pohořel, když vypadl hned v prvním kole s kvalifikantem a až 198. hráčem žebříčku Arthurem Géou. Přípravu na úvodní grandslam sezony měl bohužel limitovanou zraněním. To přišlo už při obhajobě titulu v Brisbane a výrazně narušilo jeho působení v rámci australského léta.
Lehečka v rozhovorech po nečekaném krachu nicméně uvedl, že problém s kotníkem vyřešil a v zápase ho tato část těla nijak neomezovala. O to je ale konec v prvním kole horší. Na rodákovi z Mladé Boleslavi byla znát nerozehranost a vůbec nezvládal těsné koncovky jednotlivých setů. Výsledkem byla nejen jednoznačná porážka, ale také velké zklamání pro něj samotného i české fanoušky.
"Prohrát v prvním kole s kvalifikantem se nedá za žádných okolností hodnotit pozitivně. Soupeř hrál určitě výborně, rozhodně nad rámec svých možností. Předvedl krásný tenis, všechna čest. Zasloužil si vyhrát. Já se bohužel v prvních dvou setech hledal. Podmínky mi úplně neseděly. Nehrál jsem tak, jak bych potřeboval. Dal jsem soupeři šanci se rozehrát, on toho správně využil a potrestal mě za to," uvedl Lehečka v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Naopak Menšík konečně prorazil na grandslamech a prolomil své prokletí na turnajích velké čtyřky. Úřadující šampion Masters v Miami měl sice namále hned v prvním kole s Pablem Carreňem, ale nakonec svou vítěznou sérii zahrnující triumf v Aucklandu ještě docela výrazně protáhl. Po bitvě se zkušeným Španělem si poradil s Rafaelem Jódarem i Ethanem Quinnem a poprvé prošel do osmifinále majoru.
Bylo to však nakonec hodně hořkosladké vystoupení na letošním Australian Open. Den poté, co na pátý pokus pokořil třetí kolo na grandslamové scéně, totiž přišla velmi nečekaná a nepříjemná zpráva. Menšík už pár dní bojoval se zraněním břišního svalu a musel z turnaje odstoupit. Přišel tak nejen o svůj premiérový zápas ve druhém týdnu grandslamu, ale také o souboj se svým vzorem Novakem Djokovičem.
Macháč a Kopřiva zaslouží uznání
Velké uznání si zaslouží za své vystoupení Macháč. Berounský rodák se těsně nevešel mezi nasazené a schytal velmi těžký los. Hned v prvním kole musel nastoupit proti Grigorovi Dimitrovovi, kterého deklasoval bez ztráty setu, a v tom následujícím se měl vypořádat s další bývalou světovou trojkou Stefanosem Tsitsipasem. Český tenista obě náročné výzvy zvládl naprosto výborně a ve třetím kole sahal po cenném skalpu.
O postup do druhého týdne se rval jako lev a byl kousek od svého prvního vítězství nad někým z TOP 10 žebříčku na grandslamech. Jenže Lorenzo Musetti byl proti a více než čtyřhodinovou bitvu nakonec získal na svou stranu. Macháč byl i přes krutou porážku pozitivní a potvrdil vynikající formu. Solidním výsledkem na Australian Open navázal na triumf v Adelaide.
"Hrálo se mi dobře. Ani v pátém setu jsem nehrál vůbec špatně, on ho ale zvládl výborně. Neměl jsem dnes vůbec křeče, což beru jako jedno z hlavních pozitiv. Musetti je pátý na světě, takže jsem věděl, že to bude od začátku těžké," řekl Macháč na webu tenisovysvet.cz s připomínkou svých častých potíží v dlouhých zápasech.
Velmi pozitivně může hodnotit letošní Australian Open také Kopřiva. Původně mu hrozilo, že bude muset začínat už v kvalifikaci, ale díky omluvence Jacka Drapera se posunul do hlavní soutěže. A v ní rozhodně nezklamal. V úvodním kole totiž ukázal svou obrovskou bojovnost a v pětisetové řežbě skolil favorita Jana-Lennarda Struffa. Následně statečně vzdoroval členovi elitní desítky Taylorovi Fritzovi, ale set získat nedokázal.
Pro Kopřivu se jednalo o teprve druhé vítězství v hlavních soutěžích na grandslamech. To úvodní slavil loni na antukovém Roland Garros. Hlavní fáze Australian Open se zúčastnil teprve podruhé a opět zanechal dobrý dojem. Předloni trápil v prvním kole Sebastiana Kordu, proti němuž zlikvidoval manko dvou setů.
Svrčina zahodil velkou šanci
Naopak Svrčina si bude letošní Australian Open hodně vyčítat. Blíž ke svému druhému kariérnímu vítězství v hlavních soutěžích grandslamů totiž už být nemohl. Shodou okolností jedinou předchozí takovou výhru slavil před třemi lety právě v Melbourne proti Jaumemu Munarovi. A na Španěla narazil v prvním kole i tentokrát. Zatímco v roce 2023 ho deklasoval, v letošním případě zapsal jednu z nejkrutějších porážek své kariéry.
Už ve čtvrtém setu měl mečbol a luxusní náskok 5:2. Svou šanci však nevyužil a nakonec se španělským favoritem padl v pětisetové bitvě. "Pokusím se na to zapomenout a hodit to za hlavu, ale bude to náročné. Dodá mi to ale zkušenosti do dalších zápasů a doufejme, že přijdou další čtyřseťáky nebo pětiseťáky, kde budu hrát aktivně a nebudu čekat, že mi soupeř ten zápas odevzdá. Doufám, že se z toho poučím," řekl pro tenisovysvet.cz.
