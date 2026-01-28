Skvělý návrat Plíškové, Muchová nenadchla, mládí zazářilo. Jak si vedly Češky v Melbourne?
Muchová nenadchla, Nosková zklamala
Karolína Muchová splnila svou povinnost, ale žádná zázračná jízda to rozhodně nebyla. Hned v úvodních dvou kolech se trápila s Jaqueline Cristianovou a Alyciou Parksovou a suverénně potvrdila roli favoritky pouze proti Magdě Linetteové, která předvedla mizerný výkon. Cesta jedné z největších českých nadějí se zastavila v osmifinále na Coco Gauffové.
Olomoucká rodačka sice došla z 10 českých zástupkyň nejdál, nicméně stejně to bylo zklamání. Na svou neoblíbenou soupeřku Gauffovou totiž nenašla recept ani na pátý pokus, přestože tentokrát poprvé dokázala uhrát set. Zklamání se prohloubilo o dva dny později, kdy Američanka předvedla katastrofální výkon a ve čtvrtfinále schytala výprask od Eliny Svitolinové.
České tenisové příznivce nepotěšila ani Linda Nosková. Naše žebříčková jednička začala povinnou a suverénní výhrou nad Darjou Semenistou, ovšem už od druhého kola bylo vidět, že není v nejlepší formě. Po trápení s domácí outsiderkou Taylah Prestonovou nezvládla třetí kolo proti Xinyu Wang a jedinečnou šanci na svou třetí kariérní účast ve druhém týdnu grandslamů promarnila.
"Na kurtu jsem se dnes nenašla. Na začátku jsem měla nějaké šance utéct. Nepovedlo se. Necítila jsem se dobře v delších výměnách ani v rychlém tempu. Kdykoliv ona trochu zrychlila, měla jsem problémy," uvedla Nosková na webu tenisovysvet.cz a připustila, že se herně trápila i v prvním a druhém kole. "Není to tak, že by se najednou během jednoho dne něco strašně změnilo. Někdy jsem se tomu přizpůsobila lépe, někdy hůře. Dneska viditelně nejhůře. Snažila jsem se nějak dostat do rytmu, do tempa. Ale nebyl to můj den," řekla.
Skvělý návrat Plíškové, mládí zazářilo
Naopak velmi spokojená může být Karolína Plíšková. Australian Open pro ni bylo prvním turnajem na nejvyšším okruhu od US Open 2024 a teprve třetím po vleklých problémech s kotníkem. Přesto ukázala, že tenis rozhodně hrát nezapomněla a podívala se až do třetího kola. Přitom hned v úvodním zápase ji čekala velmi těžká zkouška proti neoblíbené soupeřce Sloane Stephensové. Grandslamové šampionce však nepovolila set a stejným způsobem si poradila také s jednou z nejvýraznějších komet loňské sezony Janice Tjenovou.
Obhájkyně titulu Madison Keysová však byla až příliš velkým soustem. Bývalá světová jednička Plíšková nedokázala Američance příliš vzdorovat a v tomto utkání už se nedostatek herní praxe naopak výrazně projevil. I tak ale musela rodačka z Loun opouštět úvodní grandslam sezony s potvrzením, že návrat na kurty po nepříjemném zranění stál za to.
Hned tři české mladé talenty mohly hodnotit letošní Australian Open velmi pozitivně. Nejvíce rozhodně Nikola Bartůňková. Pro ni se totiž jednalo o pohádkový debut na dospělých grandslamech. Ten začal už v kvalifikaci a nakonec obsahoval pět vítězství, přičemž v hlavní soutěži senzačně skolila bývalou světovou osmičku Darju Kasatkinovou a v současnosti desátou hráčku pořadí Belindu Bencicovou.
V souboji s Elise Mertensovou ve třetím kole však chyběly zkušenosti i síly. Bartůňková znovu schytala kanára a tentokrát se oklepat nedokázala. V live žebříčku ovšem vylétla na 108. místo a má na dosah debut v elitní stovce. Loni touto dobou se hlavně kvůli nešťastnému dopingovému trestu nacházela až v šesté stovce pořadí.
Dařilo se i Tereze Valentové. Také další z českých komet dokázala dojít do třetího kola, čímž si vylepšila své osobní maximum na grandslamech a udělala další důležitý krok ve své kariéře. Pražská rodačka se skvěle porvala s těžkou výzvou v prvním kole v podobě duelu s domácí Mayou Jointovou a pak skolila v třísetovém derby Lindu Fruhvirtovou. Před branami druhého týdne se musela sklonit před Jelenou Rybakinovou.
Také právě Fruhvirtová zaslouží pochvalu. Spolupráce s novým trenérem jí evidentně svědčí a v Melbourne se prezentovala velmi dobrými výkony, přičemž Valentovou klidně mohla porazit, kdyby využila své šance v úvodním setu. Starší z talentovaných sester se dostala z kvalifikace dál, než se očekávalo, a poprvé od Australian Open 2023 (osmifinále) překročila první kolo na grandslamech.
Smůla Krejčíkové, Siniaková a Bouzková nepřekvapily
Vystoupení Barbory Krejčíkové se těžko hodnotí. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře totiž stále není stoprocentně fit. Navíc schytala hned do prvního kola velmi těžký los a padla ve třech setech s nasazenou Dianou Šnajderovou. Dokud ji tělo podrželo, tak hrála s Ruskou vyrovnanou partii, a dokonce získala úvodní set. Zase jsme tak dostali potvrzení, že kdyby byla zdravotně v pořádku, mohla v Melbourne udělat velmi pěkný výsledek.
Kateřina Siniaková a Marie Bouzková v úvodním kole potvrdily roli favoritky a využily skvělou šanci na levné body do žebříčku. V následujícím zápase však dle očekávání podlehly favoritkám. Siniaková neuspěla proti Amandě Anisimovové a Bouzková nestačila na Igu Šwiatekovou.
Hodně zklamaná odjížděla z dějiště úvodního grandslamu sezony Sára Bejlek. Také ona měla možnost překročit první kolo, ale trápící se Ashlyn Kruegerové vůbec nebyla schopná vzdorovat. Australian Open tak pro ni zůstává zakleté a i svůj čtvrtý kariérní start na tomto turnaji zakončila v úvodním kole hlavní soutěže. Na rozdíl od předchozích tří ročníků tentokrát nemusela do kvalifikace.
Vysvědčení českých tenistů
AO 2025
---------
R128 - 4
R64 - 1
AO 2026
---------
R128 - 2
R64 - 3
R32 - 4
R16 - 1
Bartůnková +130 bodů
Plíšková +130 bodů
Nosková +120 bodů
Fruhvirtová +70 bodů
Bouzková +60 bodů
Siniaková +60 bodů
Valentová +54 bodů
Krejčíková +10 bodů
Vondroušová 0 bodů
Muchová -25 bodů
Bejlek -68 bodů
Nikola Bartůnková si polepší na nové kariérní maximum (108) ...
Karolína Plíšková se posune do páté stovky (414) ...
Sára Bejlek s největší pravděpodobností vypadne z první stovky (závisí na výsledku Vekicové) ...
Pěkný rozhovor s jejím trenérem Bolardtem:
https://www.tenisovysvet.cz/article/detail/23539--snazime-se-vice-zapojit-ofenzivni-hru-rika-o-spolupraci-s-bouzkovou-antonin-bolardt
V Adelaide a v prvním kole AO jsem měl obavy, že se zase přihlásily její problémy s přitahovači, ale naštěstí se jednalo jen o únavu kvůli drobné nemoci. Na konci loňského roku nehrála Maruška BJK Cup kvůli tomu, že si chtěla dát dohromady palec na noze, který jí dělal problémy celou sezonu (kvůli němu nehrála celý únor). Vrátit se do top 30 je hodně těžký úkol, problém vidím hlavně v nízkém % míčů získaných po 1. servisu. Kvalitní 1. podání je dnes základem každého postup vzhůru... Ale je krásné snít :)
"S Maruškou je spolupráce dobrá, je to hodná holka."