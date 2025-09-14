Nejmladší šampionka letošní sezony. Jovicová ovládla turnaj v Guadalajaře
Arangová – Jovicová 4:6, 1:6
Kaliforňanka potřebovala k vítězství hodinu a 35 minut a ve věku 17 let a 283 dnů se stala nejmladší letošní šampionkou dvouhry. Předstihla tak Mirru Andrejevovou, která v únoru ovládla turnaj v Dubaji ve věku 17 let a 299 dnů.
Jovicová navíc navázala na úspěchy dalších mladých hráček – včetně devatenáctileté Tiantsoy Rakotomangaové Rajaonahové, která kralovala v Sao Paulu. Zároveň se stala nejmladší Američankou s titulem od roku 2021, kdy v Parmě slavila Coco Gauffová.
Finálové utkání s Arangovou přineslo boj především v prvním setu. Kolumbijka, která už letos hrála finále v Méridě, se i přes zdravotní potíže, s kterými se během zápasu potýkala, nevzdávala. Za stavu 3:5 odvrátila v prvním setu tři setboly a dokonce podruhé prolomila podání soupeřky.
Jovicová si ale sadu utéct nenechala, získala ji poměrem 6:4 a po 53 minutách šla do vedení 1:0.
Ve druhém setu čelila hned v úvodním gamu třem brejkbolům, zbytek utkání však měla naprosto pod kontrolou. Druhé dějství získala poměrem 6:1 a mohla se radovat ze svého životního úspěchu.
Arangová si po utkání vysloužila uznání i od samotné vítězky. "Ukázala jsi tolik vůle bojovat, předvedla jsi skvělý tenis," ocenila soupeřku Jovicová. "Není snadné začínat na turné, když jste mladí, ale lidé jako Emiliana vám to usnadňují a vždycky mají úsměv na tváři," pokračovala vítězka.
Díky triumfu se Jovicová, která do turnaje vstupovala jako 73. hráčka světa, poprvé posune do elitní padesátky, když jí bude patřit 36. příčka.
Jovicová na turnaji ztratila tři sety, o jeden z nich se postarala v semifinále i Nikola Bartůňková, pro kterou šlo podobně jako u americké tenistky o jednoznačně nejúspěšnější turnaj kariéry.
