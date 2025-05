Nejradši bych si nafackoval, litoval Kopřiva po vyřazení. Využil jen dva z 19 brejkbolů

Vít Kopřiva (27) netajil po konci na Roland Garros zklamání. Důvod porážky s Němcem Danielem Altmaierem, jemuž podlehl ve druhém kole 2:6, 6:4, 3:6, 5:7, viděl v neproměněných šancích. Využil jen dva z 19 brejkbolů a v rozhovoru s českými novináři řekl, že by si v některých situacích nejraději nafackoval. Postupem času ale bude turnaj hodnotit pozitivně.

"To asi vystihuje celý zápas. Nemám k tomu co dodat. Hrozně mě to mrzí. A to je ještě slušné slovo, které jsem teď našel ve své hlavě," řekl Kopřiva ke statistice brejkbolových příležitostí.

Sedmadvacetiletý tenista měl přitom duel s Altmaierem, který na úvod v Paříži porazil světovou čtyřku Američana Taylora Fritze, dobře rozehraný. Poté co srovnal na 1:1 na sety, nevyužil ve třetí sadě vedení 2:0. Ve čtvrté pak zahodil devět brejkbolů. Ten poslední byl za stavu 5:4 i setbolem.

"Čtvrtý set mě určitě mrzí nejvíc, ale mrzí mě i třetí set. Využil jsem brejkbol, vedl, ale potom mi utekl jeden blbý game. A pak to bylo celé nějaké divné," hodnotil. "Ze začátku jsem si to ani neuvědomoval, ale jak jsem neproměňoval jeden brejkbol za druhým, bylo to strašně frustrující. Někdy proti nim zahrál dobře, ale kolikrát byly výměny, za které bych si nejradši nafackoval. Pak už se mi to dostalo do hlavy a to je špatně," podotkl.

Zápas byl na začátku čtvrtého setu na více než půl hodiny přerušený kvůli dešti. Kopřiva v tom ale problém neviděl. "On trochu změnil techniku. V tu chvíli začal jen míče zvedat nahoru, více mě nechal hrát a více běhal. Ale necítil jsem, že bych měl převahu na kurtu," řekl. "Přerušení zápasu přišlo zčistajasna. Ještě nepršelo a oni nám řekli, že budou zatahovat kurt. Bylo to zvláštní, ale udělali to dobře, protože pak hezky sprchlo. Těžko říct, jestli nám přerušení pomohlo, nebo ne."

Přestože byl z dnešního neúspěchu zklamaný, věděl, že postupem času bude hodnotit turnaj pozitivně. Postupem do druhého kola, poté co vyřadil Brazilce Thiaga Monteira, si vylepšil grandslamové maximum.

"Pořád je to pro mě milník. Poprvé v kariéře jsem vyhrál zápas na grandslamu, takže to určitě nechci zanedbat. Ale tím, že se mi Fritz odklidil z cesty, tak pro mě šance byly, nechci říct hratelnější, protože každý hráč je tady kvalitní, ale mrzí mě to," litoval. "Nicméně před týdnem jsem ani nevěděl, jestli tady budu hrát. Řešil jsem zdravotní trable, takže jsem rád, že jsem tu vůbec mohl hrát a že jsem mohl hrát takhle dobrý tenis," dodal Kopřiva, který laboroval s levým zápěstím.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Po konci na Roland Garros plánuje startovat na challengeru v Prostějově. Pak uvidí. "Kdyby měly pokračovat ty zdravotní věci, tak odehraju Prostějov a pak si možná dám nějakou pauzu, ať se vyléčím před trávou. Na ní bych chtěl odehrát - zatím to vypadá na kvalifikaci v Eastbourne, nebo Mallorku, a potom Wimbledon," doplnil Kopřiva.