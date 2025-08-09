Nejrychlejší vítězství kariéry. Dařilo se mi všechno, říkal Sinner
Přestože od londýnského vítězství neodehrál Sinner žádný zápas, na kurtech v Ohiu navázal na svou formu z první poloviny sezony.
"I když to při těchto příležitostech říkáme vždy, realita je taková, že zápasy se vždy velmi liší od tréninků, které mám za sebou. Nevěděl jsem, co mám od sebe dnes čekat, ale nakonec to vyšlo výborně, jsem velmi spokojený s hrou, kterou jsem dnes předvedl," řekla světová jednička do mikrofonu Tennis TV.
Podmínky v Cincinnati přitom nejsou jednoduché. "Není vůbec nic snadného tady hrát. Je opravdu velké horko, míč hodně létá, je velmi rychlý. To vše vyžaduje, abyste podávali s velkou přesností a maximální koncentrací," říkal čtyřnásobný grandslamový šampion.
"Pokud chcete uspět, nesmíte váhat a musíte se soustředit na detaily. Dnes se mi to dařilo, podával jsem přesně tak, jak jsem si představoval. Ale stále je v mé hře mnoho aspektů, které potřebuji pro další zápasy zlepšit," dodal Sinner, který svého soupeře porazil i ve třetím vzájemném utkání.
Úvodní duel ale zvládl bez zaváhání. "Vzhledem k tomu, že to byl můj první zápas, nemohl jsem si přát lepší výsledek. Jsem šťastný, že jsem zpátky; diváci jsou úžasní, opravdu jsem si užil atmosféru na stadionu," dodal obhájce loňského titulu.
Ve třetím kole čeká Sinnera Kanaďan Gabriel Diallo, s nímž se dosud nikdy neutkal.
