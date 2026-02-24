Nejsledovanějším tenistou na aplikaci Livesport byl v roce 2025 Menšík, bavilo i finále French Open

DNES, 11:00
Sportovními fenomény v českém sportu jsou samozřejmě fotbal a hokej. V roce 2025 dokonce došlo na poli interakcí fanoušků na aplikaci Livesport k nečekanému střídání stráží: nejsledovanější soutěží se stala hokejová Tipsport extraliga. Novinkou je i konec dominance Davida Pastrňáka mezi sportovci, jeho nadvládu ukončil Martin Nečas. A tenis? V Česku se nejvíce klikalo na profil Jakuba Menšíka, až za ním jsou ikony Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
Profily hráčů
Nosková Linda
Menšík Jakub
Jakub Menšík se několikrát zapsal do historie (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tenis je v českém prostředí třetím nejsledovanějším sportovním odvětvím. V roce 2025 měl v aplikaci Livesportu 375 milionů zobrazení profilů hráčů, zápasů či jejich detailů. Čtyřikrát vyšší sledovanost měl hokej, fotbal byl na osminásobku. Daleko za tenisem jsou pak basketbal a šipky.

Nejsledovanější sporty na aplikaci Livesport v roce 2025.Nejsledovanější sporty na aplikaci Livesport v roce 2025. (@ Livesport)

Pokud k tenisu v minulé dekádě nacházeli fanoušci cestu hlavně díky úspěchům žen, letos vládne sledovanosti Jakub Menšík, který si i díky svému prvnímu velkému triumfu na březnovém turnaji Masters v Miami získal velkou pozornost.

Nejsledovanější tenisté na aplikaci Livesport v roce 2025.Nejsledovanější tenisté na aplikaci Livesport v roce 2025. (@ Livesport)

Nejsledovanější ženou roku 2025 v českém prostředí aplikace Livesport byla další vycházející domácí hvězda Linda Nosková.

Tenisovým zápasem roku 2025 z pohledu sledovanosti na Livesportu bylo vypjaté finále antukového grandslamu v Roland Garros, kde Carlos Alcaraz a Jannik Sinner strávili na kurtu 5 hodin a 29 minut. Tento zápas měl v aplikaci 346 tisíc zobrazení.

Nejsledovanější zápasy na aplikaci Livesport v roce 2025.Nejsledovanější zápasy na aplikaci Livesport v roce 2025. (@ Livesport)

Celá sportovní ročenka Livesportu je k dispozici ZDE

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
