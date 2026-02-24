Nejsledovanějším tenistou na aplikaci Livesport byl v roce 2025 Menšík, bavilo i finále French Open
Tenis je v českém prostředí třetím nejsledovanějším sportovním odvětvím. V roce 2025 měl v aplikaci Livesportu 375 milionů zobrazení profilů hráčů, zápasů či jejich detailů. Čtyřikrát vyšší sledovanost měl hokej, fotbal byl na osminásobku. Daleko za tenisem jsou pak basketbal a šipky.
Pokud k tenisu v minulé dekádě nacházeli fanoušci cestu hlavně díky úspěchům žen, letos vládne sledovanosti Jakub Menšík, který si i díky svému prvnímu velkému triumfu na březnovém turnaji Masters v Miami získal velkou pozornost.
Nejsledovanější ženou roku 2025 v českém prostředí aplikace Livesport byla další vycházející domácí hvězda Linda Nosková.
Tenisovým zápasem roku 2025 z pohledu sledovanosti na Livesportu bylo vypjaté finále antukového grandslamu v Roland Garros, kde Carlos Alcaraz a Jannik Sinner strávili na kurtu 5 hodin a 29 minut. Tento zápas měl v aplikaci 346 tisíc zobrazení.
