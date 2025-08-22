Nejvyšší odměny, obhájci titulu i čeští reprezentanti. Co vše potřebujete vědět o US Open?
Pořadatelé čtvrtého majoru sezony na sebe upoutali pozornost už v průběhu roku, když oznámili změnu formátu smíšené čtyřhry. Z mixu udělali soutěž plnou hvězdných singlistů a zařadili ji netradičně už během tzv. Fanweeku, během kterého se hraje i kvalifikace a další akce plné hvězd i bývalých elitních hráčů. Fanoušci tak měli šanci vidět například Carlose Alcaraze v týmu s Emmou Raducanuovou, Novaka Djokoviče a plno špičkových domácích hráčů, ještě před startem soutěže dvouher. A to úplně zadarmo.
Hvězdný mix však nakonec ovládlo jediné duo specialistů Sara Erraniová a Andrea Vavassori z Itálie. Mimo úspěchu si pořadatelé museli vyslechnout také vlnu kritiky, ať už kvůli zkrácenému formátu, který mohl připomínat exhibici, špatnému rozvrhu zápasů či chaosu ohledně startu některých hráčů, na který doplatila především Kateřina Siniaková.
Rekordní prize money
Ještě před zahájením samotného grandslamu byly oznámeny také odměny, které se zvýšily o 20 % oproti minulému roku a opět překonaly historické rekordy. Vítězové čtyřher (i výše zmíněného mixu) dostanou šek v hodnotě 1 milion dolarů. V singlu jsou peněžní výhry ještě daleko vyšší a jsou stejné pro muže i ženy.
První kolo kvalifikace: 27 500 dolarů
Druhé kolo kvalifikace: 41 800 dolarů
Třetí kolo kvalifikace: 57 200 dolarů
První kolo: 110 tisíc dolarů
Druhé kolo: 154 tisíc dolarů
Třetí kolo: 237 tisíc dolarů
Osmifinále: 400 tisíc dolarů
Čtvrtfinále: 660 tisíc dolarů
Semifinále: 1,260 milionu dolarů
Finále: 2,5 milionu dolarů
Vítěz: 5 milionů dolarů
Favorité a česká stopa
Největšími favority v mužském i ženském pavouku jsou obhájci titulu a zároveň světové jedničky Ital Jannik Sinner a Aryna Sabalenková, která však letos ještě na žádném grandslamu neuspěla. Velké naděje se mezi ženami dávají také wimbledonské šampionce Ize Šwiatekové. Mezi muži je druhým největším favoritem bezesporu Alcaraz, ale zapomínat nemůžeme ani na nejúspěšnějšího hráče na majorech Djokoviče.
Domácí publikum bude přát zisk trofeje někomu z amerických reprezentantů, kterých je v širším okruhu favoritů hned několik. Mezi ženami jsou dokonce hned čtyři hráčky mezi osmičkou nasazených. Jsou jimi předloňská vítězka Coco Gauffová, loňská finalistka Jessica Pegulaová šampionka letošního Australian Open Madison Keysová a finalistka Wimbledonu Amanda Anisimovová. Mezi muži se pokusí zazářit finalista posledního ročníku Taylor Fritz, nedávný šampion z Toronta Ben Shelton, loňský semifinalista Frances Tiafoe či Tommy Paul.
Z českých tenistek se nejvíce věří turnajové jedenáctce Karolíně Muchové a mezi nasazené se vešla ještě Linda Nosková. Startují také Markéta Vondroušová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková a s kariérou se ve Flushing Meadows rozloučí Petra Kvitová. O postup z kvalifikace ještě dnes zabojují dvě české naděje Tereza Valentová a Dominika Šalková.
Mezi muži jsou mezi dvaatřicítkou nasazených hned tři Češi Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. České trio doplnil ještě Vít Kopřiva, kterého čeká debut v hlavní soutěži.
Finále ženské čtyřhry je na programu už v pátek 5. září. Mužští deblisté o trofej zabojují v sobotu, kdy se odehraje také finále dvouhry žen. Turnaj vyvrcholí v neděli, kdy je ve dvě hodiny odpoledne místního času na programu mužské finále.
Zápasy z dvou hlavních kurtů centrálního dvorce Arthura Ashe a Louis Armstrong Stadium budete moci sledovat živě na kanále Eurosport. Další zápasy budou k vidění také na internetové platformě HBO max.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
