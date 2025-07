Neměl jsem den. Jako frustrující bych to nenazval, hodnotil Menšík

Za průměrný výsledek označil Jakub Menšík (19) vystoupení ve Wimbledonu, kde dohrál ve 3. kole. Po porážce s Italem Flaviem Cobollim (23) po setech 2:6, 4:6, 2:6 českým novinářům řekl, že prohrál s lepším hráčem, sám neměl ideální den. Nyní si dá krátkou dovolenou a pokusí se co nejlépe připravit na betonovou část sezony.

"Je to průměr. Mohlo to být horší, mohlo to být i lepší," hodnotil Menšík. "Dneska to asi úplně nedopadlo podle mých představ. Nemyslím výsledkově, ale i výkonnostně a celkovým průběhem zápasu. Klobouk dolů před Flaviem, protože dnes byl lepším hráčem. Předvedl chvályhodný výkon," uvedl.



Devatenáctiletý rodák z Prostějova, který plnil roli nasazené patnáctky, řekl, že byl zdravotně v pořádku, utkání mu ale nesedlo. Přišel pětkrát o servis, sám se dostal jen k jednomu brejkbolu, který nevyužil.



"Těžko se mi na to reagovalo, necítil jsem se dnes úplně ve své kůži. Od začátku do konce to nebyl můj den. Někdy to je lepší den, někdy horší. Dnes to zrovna nedopadlo, bylo to jako jin a jang. Všechno mu sedlo, všechno mu tam spadlo. Mně to naopak nesedlo a nespadlo," uvedl.



Svěřenci trenéra Tomáše Josefuse nevycházely hlavně úvody setů. Vždy přišel v prvních gamech o servis. "Jako frustrující bych to nenazval. Ale asi to nepomůže. Flavio byl vždy v prvním gamu na returnu strašně solidní, já jsem naopak udělal pár chyb. Ale jak to tak bývá, hraje se na tři vítězné sety a ta šance na to se dostat zpátky vždy přijde. Dneska to ale kombinací všeho nevyšlo," podotkl.

Českému tenistovi nepomohla ani pauza na začátku druhého setu, kdy se zhruba dvě hodiny nehrálo kvůli dešti. "To přerušení hrálo spíše do karet mně než jemu. Ale pak se karty rozdaly znovu a stejně se rozdaly špatně. Bavil jsem se s týmem a trenérem. Věděl jsem do čeho jdu, mohl jsem se na to lépe připravit fyzicky i mentálně. Po té pauze to bylo o dost k lepšímu, ale stejně to bylo na jednu branku," řekl Menšík.



Po zápase hodnotil turnaj i s trenérem Josefusem. Řešili také takticko-technické věci. "Ale celkově jsem říkal, že na to, co mám na trávě oproti ostatním odehráno a že jsem se ani v jednom zápase necítil opravdu dobře, tak bych ty výsledky na všech těch turnajích určitě bral. V Paříži na Roland Garros jsem hrál o dost lepší tenis než tady na Wimbledonu a prohrál jsem ve druhém kole. Tady jsem prošel do třetího kola. To je tenis," uvedl Menšík.

Flavio Fantastico



Flavio Cobolli reaches his first Grand Slam 4R, beating Jakub Mensik 6-2, 6-4, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/XLIW09JXyc — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2025

Travnatou část sezony absolvoval celkově s bilancí 4:3. Do budoucna věří, že bude na tomto povrchu ještě lepší. "Je to kombinace všech věcí. Určitě to bude tím, že jsem na tom povrchu nestrávil v kariéře tolik času oproti betonu nebo antuce. I tak to ale bylo oproti loňsku mega zlepšení. Pokud se to bude zlepšovat i příští rok, tak nemám obavy. Ale také je to kombinace toho, že je lehce za polovinou sezony. Těch turnajů je dost," podotkl Menšík.



Nyní plánuje kratší volno. Poté se začne připravovat na betonovou část sezony, která bude vrcholit na přelomu srpna a září na US Open v New Yorku. "Dám si týden dovolenou, protože sezona je náročná a potřebuju být fit na ten zbytek a betonovou část, která je má oblíbenější. Co bude dál, se pobavíme. Jestli Washington, nebo začátek v Torontu, to je ještě ve hvězdách," doplnil Menšík.

Výsledky dvouhry mužů ve Wimbledonu