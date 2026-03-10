Nemohla jsem tomu uvěřit, přiznala Siniaková. K senzační výhře jí pomohly těžké podmínky
"Věděla jsem, že ona je pod tlakem. Snažila jsem se si zápas užít, neměla jsem co ztratit," komentovala Siniaková svůj přístup k zápasu třetího kola proti obhájkyni titulu Andrejevové. Obrovskou bitvu nakonec po téměř třech hodinách hry zvládla, otočila třetí duel v řadě a slavila velmi cenný skalp.
V rozhovoru pro Tennis Channel se vyjádřila i k chování ruské komety, která během zápasu zničila raketu či řvala na svůj tým. "Je to zrádné, můžete mít pocit, že váše soupeřka je na dně, ale není tomu tak," řekla. "Dodávalo mi to energii, ale snažila jsem se soustředit více na sebe," uvedla.
Siniaková si připsala celkově 11. vítězství nad hráčkou elitní desítky v kariéře a v Indian Wells vůbec poprvé postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O další překonání kalifornského maxima se utká s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou, se kterou všechny čtyři vzájemné duely prohrála.
Češka se vyjádřila i k emotivnímu konci zápasy, kdy se po proměněném mečbolu neubránila slzám. "Nečekala jsem, že vyhraju. Už jsem toho tu odehrála hodně. Proti ní musíte hrát dlouhé výměny a všechno si vybojovat. Proto to pro mě bylo velmi emotivní," komentovala po další vyhrané bitvě. "Nemohla jsem tomu uvěřit a byla jsem velmi šťastná," popisovala pozitivní pocity po postupu.
Přiznala, že jí zdejší těžké podmínky vyhovují. "Míče i kurty mi zde sedí a navíc je tu pořádně větrno, což mi pomohlo. Kvůli tomu jsem se snažila často měnit rytmus a vyplatilo se mi to," odhalila svou taktiku proti obhájkyni titulu, kterou trápila svou variabilní hrou i skvělým bekhendem.
Siniaková také prozradila, že si chce tuto cennou výhru a celkem tři vybojované duely ve dvouhře užít. Na to však nemá tolik času. Už o půlnoci českého času ji čeká čtvrtfinále čtyřhry, ve kterém po boku domácí Taylor Townsendové vyzve Australanku Ellen Perezovou a Nizozemku Demi Schuursovou.
Už dneska po půlnoci budou SinTown hrát proti Perez/Schuurs což jsou turnajový osmičky a tudíž velmi nebezpečný soupeřky. Hlavní tíha zápasu bude tentokrát na TT která je odpočatá a měla by proto Katku podržet ...