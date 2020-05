Nemůže být jen jeden GOAT. O dalším se rozhodne mezi Big Three, bude to pekelná stíhací jízda, říká Lendl

Debata o nejlepším hráči všech dob probíhá už několik let a teď během pandemie koronaviru, kdy je tenisové dění přerušeno, mají fanoušci i osobnosti z tenisového světa více času se do tohoto dosud nevyřešeného tématu zase pustit. Jednoho z nejúspěšnějších hráčů open éry vyzpovídal Craig Gabriel.



Pamatuju si, že jsme se před nějakou dobou bavili o tom, jestli je vůbec možné, aby byl někdo nejlepším hráčem všech dob.

Nemyslím si, že je to možné, protože máme dvě rozdílné éry. Je tu jeden chlapík, který hrál v obou érách, většinu času před open érou. Vyhrál 11 grandslamů, dvakrát dokázal vyhrát všechny grandslamy v sezoně. To je Rod (Laver), podle mě byl před open érou tím nejlepším.

Pak tu máme open éru, kde je mnohem snazší GOATa vybrat, protože se prostě půjde podle rekordů. Zatím nevíme, kdo to bude, bude to tuhý boj. Nemyslím si, že můžeme porovnávat obě éry, musíme je rozdělit. Rod je tedy GOAT v té první éře.



Taky si myslíš, že to vlastně není fér vybrat nejlepšího hráče všech dob napříč generacemi? Přece jen v tenise se postupem času měnily kurty, vybavení a další věci. Není to tedy spíš tak, že hledáme ty nejlepší z jednotlivých generací?

Nehodnotím to výkonnostně, ale podle výsledků. Kdybychom se zaměřili na výkony, tak je nejlepším hráčem všech dob ten, který je nejlepší teď. Podívej se třeba na plavání nebo atletiku, ty časy se pořád snižují, rekordy padají. Je Usain Bolt nejlepším atletem? Pravděpodobně. U mě je to o výsledcích, kdo kolik získal medailí, kolik grandslamů vyhrál, to je pro mě zásadní.



Je těžké vybrat momentálního GOATa, protože ti tři pořád hrají?

Ano. Je to mezi Novakem, Rafou a Rogerem, kdo bude mít nejvíc grandslamových titulů, mezi těmito třemi se rozhodne. Tahle kapitola historie ještě není dopsaná a bude zajímavé sledovat, jak to dopadne. Když měl Pete (Sampras) 14 titulů, tak jsem si nikdy nemyslel, že by ho někdo mohl tak rychle překonat, zvládli to už tři.



Roger s 20 tituly, Rafa s 19 a Novak se 17, dá se tedy říct, že Roger je v open éře tím nejlepším, když jejich kariéry stále pokračují?

To já neřeknu. V tuhle chvíli můžu říct, že Roger vede, ale ještě to neskončilo. Až všichni ukončí kariéru, tak můžeme rozhodnout.



Mluvil jsi o tom, že neposuzuješ výkony, ale výsledky. Co všechno do těch výsledků počítáš? Jsou to týdny na postu světové jedničky, grandslamy, celkový počet titulů, vítězství na všech podnicích Masters, vzájemná bilance...?

Trochu od všeho, co zmiňuješ, ale hlavně grandslamy. Ty jsou největším ukazatelem, aspoň si to myslím a podle mě to tak většina lidí má. Ale neopomíjím ani například týdny na postu světové jedničky, sezony zakončené na postu světové jedničky, tituly z Turnaje mistrů...



Takže kdyby ses měl rozhodnout hned teď, tak vybereš Roda a Rogera, je to tak?

Rozhodně Roda, o tom nepochybuju. A ano, teď bych zvolil Rogera, ale jak jsem řekl, ještě není konec. Rogerovi bude letos 39 let, Novak a Rafa jsou mnohem mladší a budou hrát o něco déle, takže to bude ještě pekelná stíhací jízda.



Ano, mají na své straně věk, Novak navíc nemá tolik zdravotních problémů jako Rafa. Pro Novaka musí být titul GOATa velkým cílem, protože u diváků není tak oblíbený jako Roger a Rafa.

Oblíbenost u publika by v tomhle případě neměla být žádným měřítkem. Kdo je nejoblíbenější a nejlepší, to jsou dvě naprosto rozdílné věci. Loňské finále Wimbledonu bylo fascinující, Roger měl dva mečboly a mohl oběma odskočit, Novak by na něj ztrácel pět titulů, teď jsou to jen tři. Oba na mě působili hodně nervózně, museli si to uvědomovat. Je rozhodně těžší vyhrát pět grandslamů než tři.



Říkal jsi, že Pete byl pro tebe nejtěžším soupeřem. Jak bys ho srovnával s Big Three?

Srovnávat ho s Big Three by nebylo fér. Metody například trénování, zotavení a stravování jsou teď jiné - bylo by to jak srovnávat dřevěné a současné rakety. To prostě nejde.



No, a není tedy těžší udělat seznam nejlepších hráčů právě kvůli vývoji raket, kurtů a dalších věcí, jak jsem říkal na začátku?

Právě proto koukám na výsledky a ne výkonnost. Musíš soudit na základě grandslamových titulů... Rod má dva čisté grandslamy. Kdyby někdo teď vyhrál všechny grandslamy v jedné sezoně a měl třeba na konci kariéry o jeden nebo dva grandslamové tituly méně než GOAT open éry, tak bych ho možná označil za nového GOATa.



Je pro tebe GOAT jako pro bývalého tenistu fascinující téma?

Myslím si, že je to velmi fascinující téma k diskuzi a musel jsem hodně usilovně přemýšlet, abych před open érou vybral za GOATa Roda.