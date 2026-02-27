Neporazitelný Alcaraz? Raději na kurt ani nechoďte, radí ruská hvězda tenistům
Alcaraz si svým působením na začátku letošní sezony vybudoval v mužském tenisovém světě ještě větší respekt. Přemožitele nenašel na Australian Open, kde jako nejmladší muž v historii zkompletoval kariérní Grand Slam, ani v Dauhá.
Právě v katarské metropoli se s ním utkal i Rubljov a padl ve dvou těsných setech. "Musíte Carlose respektovat, ale zároveň si musíte věřit, že můžete zápas s ním vyhrát," upozorňovala ruská hvězda v rozhovoru pro španělský deník Marca.
Asi není tajemstvím, že Alcaraz v poslední době na tour dominuje a výrazněji mu je schopen vzdorovat pouze Jannik Sinner. Většina jeho dalších kolegů na tour naopak prohrává zápas už v šatně, protože si na vítězství nad španělským supertalentem prostě nevěří.
A právě pro tyto kolegy má Rubljov radu. "Nemůžete pomýšlet na to, že je neporazitelný. Pokud nevěříte tomu, že můžete vyhrát, tak radši na kurt ani nechoďte," řekl aktuálně 18. hráč světa, který s Alcarazem vyhrál jen jeden ze šesti oficiálních soubojů.
Alcaraz možná ne v každém zápase předvede svůj nejlepší možný tenis, nicméně jeho výsledková stabilita v poslední době je ohromující. Po krachu v úvodním duelu loni na březnovém Masters v Miami se na 12 ze 13 následujících turnajů dostal do finále a v tomto období posbíral devět trofejí.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře