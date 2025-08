Nepříjemný los v Cincinnati: Macháč s Kopřivou schytali Sinnera, Menšík má Alcaraze

Minimálně čtyři čeští tenisté budou startovat v hlavní soutěži na Masters v Cincinnati a tři z nich mohou velmi brzy potkat jednoho z největších favoritů. Tomáš Macháč (24) s Vítem Kopřivou (28) skončili ve stejné části pavouka jako světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner. Jakub Menšík (19) zase vyfasoval Carlose Alcaraze. Představí se také Jiří Lehečka (23).

Tři Češi jsou mezi nasazenými, ale jednoduchý los nemá nikdo z našeho kvarteta. Kopřiva začne proti soupeři z kvalifikace a může už ve druhém kole potkat světovou jedničku Sinnera.

Macháč může na italskou hvězdu narazit v osmifinále, nicméně nejdříve se musí vypořádat s kvalifikantem, nebo Jordanem Thompsonem a pak případně s Tommym Paulem.

Štěstí neměl ani Menšík. Úvodní kola by mohl zvládnout, jelikož ho čeká Miomir Kecmanovič, nebo Ethan Quinn a ve třetím kole nejspíše trápící se Denis Shapovalov. Už v osmifinále však může čekat světová dvojka Alcaraz.

Sinner & Alcaraz are back in action @CincyTennis



Here’s the full draw… pic.twitter.com/oPz04wEnoM — Tennis TV (@TennisTV) August 5, 2025

Dvěma největším favoritům se vyhnul Lehečka. Ani on to ale nebude mít snadné. Ve druhém kole bude favoritem proti vítězi domácího derby mezi Tristanem Boyerem a Brandonem Holtem a v tom následujícím může čekat bývalý šampion Daniil Medveděv. Pokud by grandslamového vítěze, který je už dlouho v krizi, porazil, tak by nejspíše vyzval Bena Sheltona.

Hlavní soutěž, do které může z kvalifikace projít Dalibor Svrčina, startuje ve čtvrtek. Titul obhajuje úřadující šampion tří grandslamů a lídr žebříčku Sinner.

Čtvrtfinále by mohli obstarat Sinner s Lorenzem Musettim, Taylor Fritz s Holgerem Runem, Shelton s Alexanderem Zverevem a De Minaur s Alcarazem. Z TOP 10 žebříčku chybí pouze Novak Djokovič a Jack Draper.