Nepříjemný los v Tokiu. Muchová a Vondroušová musí znovu po týdnu nastoupit proti sobě
České derby nikdy neznamená pro aktérky příjemný zápas. Obzvláště už v úvodních kolech. A Muchová s Vondroušovou musí jít druhým týdnem proti sobě hned v prvním kole. V čínském Ningbu, kde Vondroušová odehrála první zápas po zranění na US Open, měla navrch Muchová a zvítězila relativně snadno 6:4, 6:3.
Vítězka českého derby v Tokiu bude v osmifinále čelit kvalifikantce, nebo vycházející hvězdě Maye Jointové. Ve stejné čtvrtině pavouka je také turnajová jednička Jasmine Paoliniová.
Na pětistovce v Tokiu startují i Nosková a na divokou kartu od pořadatelů Bartůňková. Česká žebříčková jednička Nosková je nasazenou šestkou a měla by potvrdit roli favoritky proti Mojuce Učidžimaové. Domácí nasazenou kartu vyfasovala i Bartůňková, a pokud obě Češky projdou do druhého kola, čeká je vzájemný souboj.
Z kvalifikace mohla české řady v hlavním losu rozšířit Marie Bouzková. V bojích o hlavní soutěž byla nasazenou jedničkou a překvapivě vypadla hned v prvním kole, když nevyužila mečbol proti Kimberly Birrellové.
Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou ještě Jelena Rybakinová, Jekatěrina Alexandrovová a Clara Tausonová. Stejně jako Paoliniová mají v prvním kole volno.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře