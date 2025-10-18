Nepříjemný los v Tokiu. Muchová a Vondroušová musí znovu po týdnu nastoupit proti sobě

DNES, 11:32
Aktuality 9
Už na druhém turnaji v řadě se hned v prvním kole střetnou Karolína Muchová (29) a Markéta Vondroušová (26). České tenistky na sebe narazily také před týdnem v čínském Ningbu a další derby čeká bývalé členky TOP 10 žebříčku v Tokiu. V japonské metropoli startují i Linda Nosková a na divokou kartu Nikola Bartůňková.
Profily hráčů (7)
Muchová Karolina
Vondroušová Markéta
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Markéta Vondroušová a Karolína Muchová se znovu utkají v prvním kole (© ROB PRANGE / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

České derby nikdy neznamená pro aktérky příjemný zápas. Obzvláště už v úvodních kolech. A Muchová s Vondroušovou musí jít druhým týdnem proti sobě hned v prvním kole. V čínském Ningbu, kde Vondroušová odehrála první zápas po zranění na US Open, měla navrch Muchová a zvítězila relativně snadno 6:4, 6:3.

Vítězka českého derby v Tokiu bude v osmifinále čelit kvalifikantce, nebo vycházející hvězdě Maye Jointové. Ve stejné čtvrtině pavouka je také turnajová jednička Jasmine Paoliniová.

Na pětistovce v Tokiu startují i Nosková a na divokou kartu od pořadatelů Bartůňková. Česká žebříčková jednička Nosková je nasazenou šestkou a měla by potvrdit roli favoritky proti Mojuce Učidžimaové. Domácí nasazenou kartu vyfasovala i Bartůňková, a pokud obě Češky projdou do druhého kola, čeká je vzájemný souboj.

Z kvalifikace mohla české řady v hlavním losu rozšířit Marie Bouzková. V bojích o hlavní soutěž byla nasazenou jedničkou a překvapivě vypadla hned v prvním kole, když nevyužila mečbol proti Kimberly Birrellové.

Mezi kvartetem nejvýše nasazených jsou ještě Jelena Rybakinová, Jekatěrina Alexandrovová a Clara Tausonová. Stejně jako Paoliniová mají v prvním kole volno.

Přehled turnaje WTA 500 v Tokiu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Alien
18.10.2025 12:11
To snad ani není pravda? Jak je to možné?
Ela-fon-isi
18.10.2025 12:32
aligo
18.10.2025 12:05
Opravdu "náhoda" jak sviňa
com
18.10.2025 11:58
ušoplesk Andreeva asi na TM teda definitivne nepojede, kdyz v Tokyu nefiguruje
hanz
18.10.2025 12:36
Má náskok na Rybinu...
com
18.10.2025 12:41
ale sberacka jede sbirat brambory do Tokya
com
18.10.2025 11:55
vitezka Tokya 2018 byla?
horska.kraslice
18.10.2025 11:46
Ach jo, to si ten zápas zase vůbec neužijí.....
Sinuhet1
18.10.2025 11:34
pekna smula
