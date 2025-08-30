Neříkejte mi jméno mé soupeřky, žádala Krejčíková novináře
"Mám z toho obrovskou radost, že se mi to takto povedlo. Že jsem tu odvetu dokázala vyhrát a teď to máme 1:1," uvedla Krejčíková, která červencový duel s Navarrovou prohrála 6:2, 3:6, 4:6 i kvůli začínající virové infekci. "Obrovsky si toho cením, že jsem teď postoupila a jsem ve 4. kole. Pár měsíců zpátky v květnu jsem si to nedokázala vůbec představit. Je to úžasné," doplnila s poukazem na tehdejší potíže se zády.
Dvojnásobná grandslamová vítězka Krejčíková přitom nezahájila duel proti nasazené desítce Navarrové nejlépe. Úvodní set prohrála i kvůli 27 nevynuceným chybám. "Když jsem se pak podívala na tu tabuli a tam vyšlo, kolik jich bylo, tak jsem si říkala: 'Jak s tím chceš hrát proti hráčce z top 10?' Byla jsem z toho přešlá a říkala si, že nemůžu dělat tolik chyb. Snažila jsem se je trochu omezit, víc s ní hrát a nechat ji udělat také nějakou chybu," uvedla Krejčíková.
Devětadvacetiletá hráčka z Ivančic nakonec duel otočila. Druhý set získala díky dvěma brzkým brejkům, ve třetím setu zvrátila vývoj ze stavu 0:3 na 5:3. Vyrovnala se i s bouřlivou atmosférou v hledišti, které stálo na straně domácí hráčky.
"Publikum mě bavilo. Plno lidí fandilo domácí hráčce, ale mě to nevadí. Já si užívala atmosféru. Bylo to fajn. Mám ráda, když hraju na větším kurtu, jsou tam lidé a fandí. I když je to proti mně, tak to hezky dodává zápasu energii a dramatičnost," prohlásila svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka. "Ten pak také křičel. Všichni křičeli," dodala s úsměvem Krejčíková.
Při vzpomínce, kdy se naposledy takto radovala z vítězství, jmenovala duel proti Ukrajince Elině Svitolinové ze srpnového turnaje v Cincinnati. "To byl pro mě také obrovský zápas, kdy jsem prohrála první set a necítila se dobře. Bojovala jsem ale o každý balon, pak se to otočilo a vyhrála jsem. Skalp Svitolinové byl po všech trablích, které jsem měla, obrovský výsledek. A ta reakce byla hodně podobná. Také jsem zvedla ruce a smála se na tým," řekla loňská vítězka Wimbledonu.
České i světové novináře nakonec požádala, aby jí neprozrazovali jméno další soupeřky. Tou bude deblová spoluhráčka Kateřiny Siniakové Taylor Townsendová, která se dostala po výhře nad pátou nasazenou Ruskou Mirrou Andrejevovou 7:5, 6:2 vůbec poprvé do grandslamového osmifinále.
Skvělý obrat Krejčíkové! Česká šampionka je v osmifinále Flushing Meadows
"Pavouka jsem neviděla. Jdu zápas od zápasu. Můj trenér mi řekne jméno další soupeřky den předem. V sobotu mám volný den a tehdy zjistím, s kým budu hrát. Teď si chci užít, že jsem odehrála a vyhrála skvělý zápas. Chci strávit kvalitní čas s mým týmem. A zítra jsem zpátky ve službě," uvedla.
Rituál se snaží držet několik let. "Je to individuální. Každý to má jinak. U mě je to něco, co mi funguje. A nedej bože, když mi někdo napíše, s kým hraju. To jsem pak pěkně nepříjemná," řekla s úsměvem. Prý si dává pozor, aby na ni informace nevyskočila ani ze sociálních sítí. "Snažím se to eliminovat. Dělám, co můžu," doplnila Krejčíková.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale... první set jsem přestal sledovat kvůli množství laciných chyb, které podle mě často plynuly ze špatného pohybu. Báru vždycky zdobila předvídavost a výborný pohyb, což ji umožňovalo hrát míče z relativně komfortních pozic. Toto jsem u ní, alespoň v prvním setu, postrádal.
Samozřejmě, co jsem se přestal dívat, tak se Bára vzpamatovala, takže jsem jen kontroloval skóre a za stavu 1:1 šel spát...