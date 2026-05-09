Neskutečná jízda české hvězdičky! Valdmannová už třetím týdnem po sobě triumfovala

DNES, 15:27
ITF LOPOTA - Vendula Valdmannová prožívá letos na jaře nejlepší období své kariéry a na třetím turnaji po sobě získala titul. Po singlovém triumfu ve Velké Británii a deblovém titulu v Gruzii si došla už ve třetím týdnu v řadě pro trofej. Česká teenagerka tentokrát kralovala v Gruzii ve dvouhře na podniku W50 a zajistila si nové žebříčkové maximum.
Vendula Valdmannová předvádí neskutečnou jízdu (© LEVAN VERDZEULI / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Ansariová – Valdmannová 6:4, 4:6, 0:6

Valdmannová ukázala v posledních třech týdnech neskutečnou fyzickou i psychickou odolnost. V tomto období odehrála 16 zápasů s bilancí 15 výher a jediné porážky. A také zaregistrovala na akci W50 v britském Roehamptonu svůj tehdy nejcennější titul a kralovala ve čtyřhře v gruzínské Lopotě, kde v tomto týdnu ovládla singlovou soutěž.

Aby toho nebylo málo, tak na právě skončeném turnaji začala dvousetovou výhrou a pak potřebovala v každém ze čtyř utkání rozhodující sadu. A kdyby vám to pořád nestačilo, tak dnes musela absolvovat semifinále i finále a na kurtu strávila dohromady zhruba čtyři a půl hodiny.

Uznání si zaslouží i její poslední soupeřka. Carolyn Ansariová se v semifinále nadřela ještě o trochu víc a postup vybojovala až po třech hodinách a osmi minutách. Američanka přesto měla v první půlce zápasu navrch, vedla 6:4, 3:0 a po dalším brejku měla náskok 4:2 ve druhé sadě. Od té chvíle ale na kurtu naprosto dominovala Valdmannová a Ansariové už nedovolila ani jeden game. Finále trvalo necelé dvě hodiny.

Pro Valdmannovou se jedná o čtvrtý profesionální triumf ve dvouhře. Loni kralovala na W15 v řeckém Heraklionu a W35 v tuniském Monastiru a letos má trofeje z padesátek v Roehamptonu a nyní v Lopotě. K tomu můžeme přidat sedm vavřínů ze čtyřhry.

Další titul znamená pro českou hvězdičku premiérový posun do TOP 200 živého světového pořadí, nové maximum a tedy už opravdu definitivní jistotu prvního startu na dospělých grandslamových turnajích. Ten by měla uskutečnit brzy ve Wimbledonu, kde hrála dvakrát singlové semifinále mezi juniorkami a loni ovládla dívčí čtyřhru.

Výsledky turnaje ITF W50 v Lopotě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
Serpens
09.05.2026 15:39
Vendula se musí ještě vypořádat s nevyrovnanými výkony. Obvykle po úspěšném turnaji přichází na dalším turnaji krach s outsiderkou. Ale už druhá padesátka v krátké době (teď už bez skreče ve finále) by mohla znamenat, že se blýská na lepší časy
HankMoody
09.05.2026 15:39
Jirasku, proc lzes? Vyhrala tento turnaj, ale v tom predeslem prohrala. Tak jakypak treti triumf!
Preview.lover
09.05.2026 15:44
minulý týden vyhrála debl
tommr
09.05.2026 15:45
máš problémy s porozuměním psaného textu? V úvodu článku jsou vypsané všechny 3 tituly které získala v posledních třech týdnech ...
HankMoody
09.05.2026 16:22
no tak jsem ocas no :D
The_Punisher
09.05.2026 16:52
A hlavne na Ondru porad osobne neutoc.
Babolet
09.05.2026 15:53
Nelže
tommr
09.05.2026 15:35
Vendula předvedla ve finále klasickou otočku: v prvním setu vypadala trochu ospale, vyrovnanej druhej set urvala až v samotným závěru a ve třetím setu už na kurtu jasně dominovala ... smile
Po prvním setu jsem už ve výhru moc nevěřil ale Vendula předvedla obdivuhodnou fyzickou i psychickou odolnost. Škoda že je tak drobná - kdyby trochu víc vyrostla tak by z ní mohla být velká šampionka ...
hanz
09.05.2026 15:32
Čekáme, kdy se vokáže v nejvyšších soutěžích...
volejman
09.05.2026 15:31
Šikulka (herně i vzhledově).
SydneyOpen
09.05.2026 15:30
Pořádně urvaný titul a Top 200 za odměnu
