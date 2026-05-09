Neskutečná jízda české hvězdičky! Valdmannová už třetím týdnem po sobě triumfovala
Ansariová – Valdmannová 6:4, 4:6, 0:6
Valdmannová ukázala v posledních třech týdnech neskutečnou fyzickou i psychickou odolnost. V tomto období odehrála 16 zápasů s bilancí 15 výher a jediné porážky. A také zaregistrovala na akci W50 v britském Roehamptonu svůj tehdy nejcennější titul a kralovala ve čtyřhře v gruzínské Lopotě, kde v tomto týdnu ovládla singlovou soutěž.
Aby toho nebylo málo, tak na právě skončeném turnaji začala dvousetovou výhrou a pak potřebovala v každém ze čtyř utkání rozhodující sadu. A kdyby vám to pořád nestačilo, tak dnes musela absolvovat semifinále i finále a na kurtu strávila dohromady zhruba čtyři a půl hodiny.
Uznání si zaslouží i její poslední soupeřka. Carolyn Ansariová se v semifinále nadřela ještě o trochu víc a postup vybojovala až po třech hodinách a osmi minutách. Američanka přesto měla v první půlce zápasu navrch, vedla 6:4, 3:0 a po dalším brejku měla náskok 4:2 ve druhé sadě. Od té chvíle ale na kurtu naprosto dominovala Valdmannová a Ansariové už nedovolila ani jeden game. Finále trvalo necelé dvě hodiny.
Pro Valdmannovou se jedná o čtvrtý profesionální triumf ve dvouhře. Loni kralovala na W15 v řeckém Heraklionu a W35 v tuniském Monastiru a letos má trofeje z padesátek v Roehamptonu a nyní v Lopotě. K tomu můžeme přidat sedm vavřínů ze čtyřhry.
Další titul znamená pro českou hvězdičku premiérový posun do TOP 200 živého světového pořadí, nové maximum a tedy už opravdu definitivní jistotu prvního startu na dospělých grandslamových turnajích. Ten by měla uskutečnit brzy ve Wimbledonu, kde hrála dvakrát singlové semifinále mezi juniorkami a loni ovládla dívčí čtyřhru.
Po prvním setu jsem už ve výhru moc nevěřil ale Vendula předvedla obdivuhodnou fyzickou i psychickou odolnost. Škoda že je tak drobná - kdyby trochu víc vyrostla tak by z ní mohla být velká šampionka ...