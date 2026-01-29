Neskutečná série Sabalenkové pokračuje! Pátý grandslamový titul má na dosah
Sabalenková – Svitolinová 6:2, 6:3
Sabalenková od začátku semifinálového zápasu Svitolinovou tlačila a nenechala se rozhodit ani rozhodnutím rozhodčí, která ji na začátku čtvrté hry sebrala bod za prodloužené heknutí při úderu. Běloruska útočila hned z returnu, každý pomalejší servis Ukrajinky trestala a po dlouhém gamu ji podání sebrala.
Světová jednička hrála naprosto skvěle a dokázala si pomáhat i přechody na síť. Svitolinová proti její hře marně hledala odpověď a pokud od favoritky nepřišla chyba, málokdy dokázala získat bod. Další brejk Sabalenková získala za stavu 5:2, když si pomohla i dvěma vítěznými údery a za 41 minut získala úvodní dějství.
Svitolinová však po prohrané sadě využila prvního zaváhání zdejší dvojnásobné vítězky a hned v úvodní hře druhé sady poprvé prolomila její servis. Ukrajinka zrychlila svou hru a nedávala šanci Sabalenkové diktovat tempo. Běloruska se ale rychle vrátila zpátky ke své hře a díky čtyřem vyhraným gamům v řadě skóre otočila. V sedmé hře prohrávala 0:30 a čelila brejkbolu, i tentokrát si však servis pohlídala a zvládla klíčový okamžik. Skvělý zápas o chvíli později ukončila 27. vítězným úderem a za hodinu a 17 minut se radovala z hladké výhry.
Sabalenková na Australian Open vyhrála už 26 z posledních 27 duelů a postoupila do čtvrtého finále v řadě. Celkově ji čeká již sedmý souboj o titul na betonových majorech za sebou. Její neskutečná série začala právě v roce 2023 zde. Od té doby v boji o titul v Melbourne nebo na US Open nechyběla a dosud čtyřikrát uspěla.
O pátý triumf na majorech se utká proti Jeleně Rybakinové, na kterou zde narazila ve finále před třemi lety, nebo Jessice Pegulaové, kterou zdolala předloni v New Yorku. V závěrečných kolech grandslamů má Běloruska bilanci 4:3, dvě porážky utrpěla s Coco Gauffovou a loni v Melbourne padla s Madison Keysovou.
