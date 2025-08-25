Neskutečné. Po mečbolu jsem nemohla dýchat, říkala šťastná Valentová
"Je to neskutečné. Jsem moc ráda, že jsem utkání dohrála, protože to byly strašné nervy," uvedla Valentová. "Snažila jsem se nevzpomínat na Wimbledon, kde jsem prohrála (v kvalifikaci) ze stavu 5:1. Po mečbolu jsem vůbec nemohla dýchat. Táta s trenérem mi říkali, ať se nadechnu a vydechnu. Bylo to velmi emotivní. Moc jsem si přála vyhrát," doplnila.
Duel proti 56. hráčce světa Bronzettiové zvládla po více než dvou hodinách. Poradila si nejen se soupeřkou, ale také s hlasitou podporou jejích fanoušků. "Bylo jich tam docela dost. Snažila jsem se ale na to nebrat ohled. Ve Francii bylo třeba stokrát víc Francouzů a zvládla jsem to," podotkla Valentová.
Valentová na US Open znovu nezaváhala. Vondroušová odvracela blamáž
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby vyhrála na betonových dvorcích ve Flushing Meadows čtvrtý zápas po sobě. Předtím v kvalifikaci vyřadila Němku Monu Barthelovou, Rusku Taťjanu Prozorovovou a Nizozemku Arantxu Rusovou. "Určitě to teď byl hratelný los. Samozřejmě druhé kolo už asi bude dost těžké. Uvidíme," řekla Valentová.
V další fázi totiž tenistku TK Sparta Praha čeká nasazená devítka Rybakinová, nebo Američanka Julieta Parejaová. Případný duel s wimbledonskou šampionkou z roku 2022 Rybakinovou by Valentová brala jako výzvu. Připomněla by si tím také letošní duel 2. kola na Roland Garros, kde neúspěšně čelila pozdější šampionce Američance Coco Gauffové.
"Zkusím, jestli jsem si z toho zápasu něco vzala. Budu se snažit hrát co nejlíp, abych jí byla schopná konkurovat. Ona hlavně servíruje a nejtěžší bude počapat její servis. I mezihru má výbornou. Bude důležité, abych dobře servírovala. Mám čas se připravit," řekla.
Při náročném programu se Valentová snaží ve volném čase především odpočívat. New York si zatím neprošla. "Nebyl čas. A i kdyby byl, nešla bych tam, protože šetřím kroky," řekla česká tenistka. "Je to ale něco jiného, New York je dost specifický. Město je velké, je tu spousta lidí a hluk. Je to fakt město, které nikdy nespí. Ale líbí se mi tady," doplnila Valentová.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře