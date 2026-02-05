Neskutečný válec! Syn české legendy ani popáté neztratil servis a má na dosah první finále

ATP MONTPELLIER - Naprosto fantastickou jízdu předvádí na halovém podniku ATP ve francouzském Montpellieru syn české legendy Martin Damm (22). Američan s českými kořeny ani v pátém zápase na turnaji neztratil podání a z kvalifikace se probil až mezi nejlepší kvarteto. Ve svém prvním kariérním čtvrtfinále na hlavním okruhu přehrál 6:3, 7:6 Lucu Nardiho (22).
Martin Damm pokračuje ve fantastické jízdě (© Icon Sport / ddp USA / Profimedia)

Damm – Nardi 6:3, 7:6

Syn legendárního českého deblisty se stejným jménem předvádí v Montpellieru neskutečné vystoupení. Damm v pěti zápasech neztratil ani jednou servis, nastřílel celkem 89 es a odvrátil všech devět brejkbolů. Jeho drtivé podání nedokázal prolomit ani vrstevník Nardi.

Damm si nicméně po suverénní úvodní sadě, v níž prohrál na vlastním servisu jen jeden bod, život na kurtu zkomplikoval. A to hlavně kvůli úvodnímu gamu druhého dějství, ve kterém na returnu nedotáhl náskok 40:0.

K dalšímu brejkbolu se v tomto setu nedostal a za stavu 4:5 musel odvracet brejkbol a zároveň setbol Itala. S kritickou hrozbou si poradil a nakonec tuto sadu urval poměrem 10:8 v tie-breaku, v němž likvidoval další setbol.

Momentální vystoupení v Montpellieru je pro Damma bezpochyby zatím životním turnajem. Nikdy předtím se nedostal na nejvyšším okruhu ani do osmifinále a ve francouzské hale už potřetí vylepšil své maximum na této úrovni.

Navíc vítězstvím nad Nardim navázal na skalpy bývalých členů TOP 10 Huberta Hurkacze a Roberta Bautisty. O své největší a celkově 19. profesionální finále bude usilovat v sobotním duelu s domácím veteránem Adrianem Mannarinem.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
