Neskutečný výkon pár dnů po zranění. Alcaraz v Tokiu protáhl sérii a může chystat odvetu
Alcaraz – Nakashima 6:2, 6:4
Před dvěma dny Alcaraz zrušil trénink, protože si v úvodním kole v Tokiu zranil kotník. A ještě včera nebylo jisté, zda bude schopný v turnaji pokračovat. Španěl ale svůj debut v japonské metropoli nevzdal a zřejmě dobře udělal. Po nepříliš přesvědčivém vítězství nad Zizouem Bergsem totiž ve čtvrtfinále předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů v kariéře.
Protivníka Nakashimu k ničemu nepustil. V zápase nastřílel 39 vítězných úderů oproti 18 nevynuceným chybám, nečelil ani jednomu brejkbolu, na podání dohromady prohrál pouhých osm bodů a po 81 minutách mohl slavit.
Aby toho nebylo málo, tak jeho forhend i bekhend měly neskutečnou kvalitu. Na forhendu dostal ohodnocení 9,7 z deseti možných bodů, na bekhendu pak 9,5. Průměr na nejvyšší tour se pohybuje u obou těchto úderů v rozmezí 7,1 až 7,5.
"Je skvělé být v dalším semifinále. Tohle semifinále je výjimečné, protože v Japonsku hraju poprvé" řekl Alcaraz, který 65. letošním vítězstvím překonal své osobní maximum na jednu sezonu z roku 2023.
To úplně nejlepší si schoval na samotný závěr. Po třech nevyužitých mečbolech na returnu předvedl ukázkový game na servisu a čtyřmi vítěznými údery Američana dorazil. "Vždy říkám, že ukončit zápas je těžké. Obzvlášť když máte předtím mečboly na returnu. Asi jsem nikdy tak dobrý závěrečný game neodehrál, takže mám z toho velkou radost," uvedl Španěl.
Alcaraz na devátém turnaji v řadě postoupil do semifinále. I díky finálové účasti na každé z posledních osmi akcí se vrátil na post světové jedničky. Letos má na kontě už sedm triumfů a prožívá nejlepší sezony kariéry. "Cítím se na kurtu skvěle. Pokaždé, když vstoupím na kurt, tak mám pocit, že dokážu cokoli," svěřil se majitel šesti grandslamových trofejí.
Jeho semifinálovým soupeřem bude Ruud. Nepočítaje exhibice se s nejlepším norským tenistou v historii utkal pětkrát a prohrál jen v posledním střetnutí loni v základní skupině na Turnaji mistrů. Druhé semifinále obstarají Američané, a sice šampion ročníku 2022 Taylor Fritz a Jenson Brooksby.
