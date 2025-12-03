Nešťastný konec pro Valdmannovou. V Dubaji špatně došlápla a kvůli zranění musela skrečovat

DNES, 10:20
ITF DUBAJ – Vendula Valdmannová (17) byla v závěru sezony ve velmi dobré formě a už na druhém turnaji ve Spojených arabských emirátech bojovala o čtvrtfinále. Českou teenagerku ale tentokrát zastavilo nešťastné zranění kotníku, které si přivodila při dobíhání míčku a za stavu 6:6 v první sadě proti Polině Jacenkové (21) musela skrečovat.
Vendula Valdmannová musela v Dubaji skrečovat (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Jacenková – Valdmannová 6:6 skreč

Valdmannová měla letos skvělou sezonu a už ve svých 17 letech se začala prosazovat mezi ženami. Minulý týden na W75 ve Fudžajře si připsala cenný skalp bývalé hráčky TOP 50 a postoupila až mezi osmičku nejlepších.

O čtvrtfinále bojovala také na větším turnaji v Dubaji. Na zdejší stovce zvládla skvěle první kolo proti zkušené Polce Katarzyně Kawaové, v osmifinále ji však zradilo zdraví.

Proti ve formě hrající Jacenkové, která je 168. hráčkou světa, byla značnou outsiderkou. Průběh zápasu tomu však nenapovídal. Česká teenagerka si bojovala o každý game a se soupeřkou dokázala držet krok. Nedařilo se jí však na servisu a po třetím ztraceném podání prohrávala už 3:5.

Poté se však začala zlepšovat a skóre dorovnala, dokonce se po zisku tří her v řadě ujala vedení. To jí však dlouho nevydrželo. Za stavu 6:5 a 30:30 při dobíhání míčku do bekhendu špatně došlápla a spadla na zem. Vyžádala si ošetření. To však potvrdilo, že zranění kotníku je vážnější. Češka tak nemohla v zápase pokračovat a po hodině a čtvrt musela vzdát ještě před tie-breakem.

O postup mezi nejlepší osmičku se dnes utká ještě Tereza Martincová, která vyzve bývalou světovou dvojku Veru Zvonarevovou. Zítra je na programu zápas Lindy Fruhvirtové proti Alevtině Ibragimovové.

Výsledky turnaje ITF W100 v Dubaji

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
tommr
03.12.2025 13:51
Je Vendula další česká skleněnka?
Reagovat
Otmar
03.12.2025 12:00
Zranění kotníku bývá vždycky problém, Karo by mohla vyprávět, že? A tak budu věřit, že není nic potrháno, ať už vazy či šlachy, že se to obejde bez operace a bude stačiit tradiční medicína, klid, vodoléčba, rehabilitace. Je to fakt pech, měla našlápnuto a hrála docela dobře. Jsem zvědavý, kdy se vrátí na kurty a držím ji palce!!
Reagovat
PTP
03.12.2025 12:47
Měla našlápnuto pod špatným úhlem...
Reagovat
Kuba4Win
03.12.2025 11:14
Velká škoda a smůla
Reagovat
Mony
03.12.2025 10:52
Velká smůla kterou probrečela.
Věřil bych ji více proti nedávné vítězce challegeru. WC byla na místě.
Navíc úder po lajně na SB, při kterém se zranila, byl asi nejlepší ze zápasu.
Ruska ho ztěží vrátila a divila se, že za ním nikdo neběží.
Reagovat

