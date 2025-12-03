Nešťastný konec pro Valdmannovou. V Dubaji špatně došlápla a kvůli zranění musela skrečovat
Jacenková – Valdmannová 6:6 skreč
Valdmannová měla letos skvělou sezonu a už ve svých 17 letech se začala prosazovat mezi ženami. Minulý týden na W75 ve Fudžajře si připsala cenný skalp bývalé hráčky TOP 50 a postoupila až mezi osmičku nejlepších.
O čtvrtfinále bojovala také na větším turnaji v Dubaji. Na zdejší stovce zvládla skvěle první kolo proti zkušené Polce Katarzyně Kawaové, v osmifinále ji však zradilo zdraví.
Proti ve formě hrající Jacenkové, která je 168. hráčkou světa, byla značnou outsiderkou. Průběh zápasu tomu však nenapovídal. Česká teenagerka si bojovala o každý game a se soupeřkou dokázala držet krok. Nedařilo se jí však na servisu a po třetím ztraceném podání prohrávala už 3:5.
Poté se však začala zlepšovat a skóre dorovnala, dokonce se po zisku tří her v řadě ujala vedení. To jí však dlouho nevydrželo. Za stavu 6:5 a 30:30 při dobíhání míčku do bekhendu špatně došlápla a spadla na zem. Vyžádala si ošetření. To však potvrdilo, že zranění kotníku je vážnější. Češka tak nemohla v zápase pokračovat a po hodině a čtvrt musela vzdát ještě před tie-breakem.
O postup mezi nejlepší osmičku se dnes utká ještě Tereza Martincová, která vyzve bývalou světovou dvojku Veru Zvonarevovou. Zítra je na programu zápas Lindy Fruhvirtové proti Alevtině Ibragimovové.
Komentáře
Nový komentář
Věřil bych ji více proti nedávné vítězce challegeru. WC byla na místě.
Navíc úder po lajně na SB, při kterém se zranila, byl asi nejlepší ze zápasu.
Ruska ho ztěží vrátila a divila se, že za ním nikdo neběží.