Neúspěšný český den v kvalifikaci Australian Open zachránila Bartůňková. Tři Češky padly
Janicijevičová – Bartůňková 3:6, 3:6
Bartůňková v Austrálii hraje svůj první grandslam mezi dospělými a hned na první pokus slavila výhru. Nasazená šestnáctka zvládla duel s Francouzkou Janicijevičovou snadno za 76 minut, potvrdila roli favoritky a přiblížila se hlavní soutěži.
K zisku první sady stačil české hráčce jediný brejk ze čtvrtého gamu a náskok už si následně pohlídala. Ve skvělé hře pokračovala i v začátku druhé sady a znovu sebrala soupeřce servis. Tentokrát však sama na podání zaváhala a nechala Francouzku srovnat. Výraznější komplikace ale nepovolila.
Vyhrála čtyři z posledních pěti her zápasu a při svém debutu na grandslamech slavila hned premiérovou výhru. Její soupeřkou ve druhém kole bude domácí divoká karta a 328. hráčka světa Tina Smithová.
Samson – Sonmezová 2:6, 2:6
Samson se premiéra na dospělých grandslamech rozhodně nepovedla tak, jak by si představovala. Česká teenagerka dostala do prvního kola kvalifikace Australian Open velmi těžkou soupeřku a na kurtu se zdržela jen hodinu a čtvrt.
Proti nasazené pětce Zeynap Sonmezové si v úvodní sadě udržela podání jen v prvním ze čtyř gamů, a i v něm musela odvracet dva brejkboly soupeřky. Svou jedinou šanci na příjmu ve čtvrté hře dokázala využít a srovnala. Následující čtyři hry už však patřily hráčce z Turecka.
I ve druhé sadě měla Samson problém udržet své podání, prohrála si ho třikrát v řadě a rychle prohrávala 1:5. Po snížení na rozdíl tří her už více soupeřce vzdorovat nedokázala a ta zápas dopodávala čistou hrou. Ve druhém kole se utká s Julií Rieraovou z Argentiny.
Stephensová – Palicová 1:6, 5:7
Palicová v kvalifikaci v Melbourne startovala už napotřetí, ale vůbec poprvé skončila hned na úvod. Češka nestačila na bývalou světovou trojku a grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou, která tak přerušila sérii 13 porážek v řadě a slaví první výhru od Wimbledonu 2024.
Česká hráčka dokázala vítězce US Open z roku 2017 vzdorovat jen ve druhém setu. V tom prvním uhrála pouze jediný game, když za stavu 0:5 a 0:40 smazala celkem pět setbolů a na poslední chvíli odvrátila kanára.
Ve druhém dějství se Palicová dokonce po brejku dostala do vedení 4:1 a v devátém gamu měla šanci set dopodávat. To se jí ale nepodařilo a zápas zakončila čtyřmi ztracenými hrami v řadě. Američanka v dalším zápase vyzve domácí Olivii Gadeckou.
Knutsonová – Cabreraová 5:7, 0:6
Knutsonová si předloni na Australian Open připsala dvě výhry a v přímém souboji si zahrála o postup do hlavní soutěže. Tentokrát ale v kvalifikaci skončila hned v prvním kole. S domácí 275. hráčkou žebříčku Lizette Cabreraovou dokázala držet krok pouze v úvodním dějství.
Česká tenistka se na začátku dokázala dokonce dostat do vedení 4:2 a v desáté hře podávala na zisk setu. Tehdy však poprvé v zápase přišla o servis, následně prohrála velmi dlouhý game a úplně odpadla. Víc komplikací už Australance nezpůsobila. Cabreraová vyhrála druhou sadu za 27 minut, když měla problém až při ukončení utkání. Čtvrtý mečbol však využila a postoupila. Její další soupeřkou bude Linda Klimovičová.
Fruhvirtová – Friedsamová 08:00
