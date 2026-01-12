Neúspěšný český den v kvalifikaci Australian Open zachránila Bartůňková. Tři Češky padly

AUSTRALIAN OPEN - Kvalifikace prvního letošního grandslamu nezačala pro české tenistky zrovna úspěšně. Na Australian Open zatím postoupila jen debutantka Nikola Bartůňková (19), která přehrála 6:3, 6:3 Francouzku Selenu Janicijevičovou. Naopak ani set neuhrály Laura Samson (17), Barbora Palicová (21) a Gabriela Knutsonová (28). Do hry dnes ještě zasáhne Linda Fruhvirtová (20).
Nikola Bartůňková zatím jako jediná Češka zvládla úvod kvalifikace AO (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Janicijevičová – Bartůňková 3:6, 3:6

Bartůňková v Austrálii hraje svůj první grandslam mezi dospělými a hned na první pokus slavila výhru. Nasazená šestnáctka zvládla duel s Francouzkou Janicijevičovou snadno za 76 minut, potvrdila roli favoritky a přiblížila se hlavní soutěži.

K zisku první sady stačil české hráčce jediný brejk ze čtvrtého gamu a náskok už si následně pohlídala. Ve skvělé hře pokračovala i v začátku druhé sady a znovu sebrala soupeřce servis. Tentokrát však sama na podání zaváhala a nechala Francouzku srovnat. Výraznější komplikace ale nepovolila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Vyhrála čtyři z posledních pěti her zápasu a při svém debutu na grandslamech slavila hned premiérovou výhru. Její soupeřkou ve druhém kole bude domácí divoká karta a 328. hráčka světa Tina Smithová.

Samson – Sonmezová 2:6, 2:6

Samson se premiéra na dospělých grandslamech rozhodně nepovedla tak, jak by si představovala. Česká teenagerka dostala do prvního kola kvalifikace Australian Open velmi těžkou soupeřku a na kurtu se zdržela jen hodinu a čtvrt.

Proti nasazené pětce Zeynap Sonmezové si v úvodní sadě udržela podání jen v prvním ze čtyř gamů, a i v něm musela odvracet dva brejkboly soupeřky. Svou jedinou šanci na příjmu ve čtvrté hře dokázala využít a srovnala. Následující čtyři hry už však patřily hráčce z Turecka.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhé sadě měla Samson problém udržet své podání, prohrála si ho třikrát v řadě a rychle prohrávala 1:5. Po snížení na rozdíl tří her už více soupeřce vzdorovat nedokázala a ta zápas dopodávala čistou hrou. Ve druhém kole se utká s Julií Rieraovou z Argentiny.

Stephensová – Palicová 1:6, 5:7

Palicová v kvalifikaci v Melbourne startovala už napotřetí, ale vůbec poprvé skončila hned na úvod. Češka nestačila na bývalou světovou trojku a grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou, která tak přerušila sérii 13 porážek v řadě a slaví první výhru od Wimbledonu 2024.

Česká hráčka dokázala vítězce US Open z roku 2017 vzdorovat jen ve druhém setu. V tom prvním uhrála pouze jediný game, když za stavu 0:5 a 0:40 smazala celkem pět setbolů a na poslední chvíli odvrátila kanára.

Ve druhém dějství se Palicová dokonce po brejku dostala do vedení 4:1 a v devátém gamu měla šanci set dopodávat. To se jí ale nepodařilo a zápas zakončila čtyřmi ztracenými hrami v řadě. Američanka v dalším zápase vyzve domácí Olivii Gadeckou.

Knutsonová – Cabreraová 5:7, 0:6

Knutsonová si předloni na Australian Open připsala dvě výhry a v přímém souboji si zahrála o postup do hlavní soutěže. Tentokrát ale v kvalifikaci skončila hned v prvním kole. S domácí 275. hráčkou žebříčku Lizette Cabreraovou dokázala držet krok pouze v úvodním dějství.

Česká tenistka se na začátku dokázala dokonce dostat do vedení 4:2 a v desáté hře podávala na zisk setu. Tehdy však poprvé v zápase přišla o servis, následně prohrála velmi dlouhý game a úplně odpadla. Víc komplikací už Australance nezpůsobila. Cabreraová vyhrála druhou sadu za 27 minut, když měla problém až při ukončení utkání. Čtvrtý mečbol však využila a postoupila. Její další soupeřkou bude Linda Klimovičová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Fruhvirtová – Friedsamová 08:00

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
