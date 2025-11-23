Nevěřili Italům bez Sinnera, teď oslavují jejich triumf. Omluvte se, vzkazuje slavný komentátor
Vraťme se pár měsíců na zpět, kdy druhý hráč světa Sinner veřejně prohlásil, že letos bude na finálovém turnaji Davisova poháru chybět. "Letos hrát nebudu, bylo toho už dost," přiznal otevřeně. Reprezentovat na konci náročné sezony pro něj rozhodně není povinnost, měl k tomu své důvody, a navíc pomohl Itálii k zisku salátové mísy v předchozích dvou letech.
To však v jeho rodné zemi způsobilo obrovskou kauzu a velké části fanoušků, bývalých italských tenistů i novinářů se jeho rozhodnutí nelíbilo, což hraničilo až s nepřiměřenou kritikou a nenávistí. "Je to facka do tváře italského sportu," řekl legendární Nicola Pietrangeli.
Kritika, která směřovala k Sinnerovi pramenila pravděpodobně především ze strachu, že oslabený italský tým nedokáže na dva předchozí triumfy navázat a na domácí půdě pohoří. Navíc těsně před startem zápasů v Boloni z národního mužstva musel odstoupit i další člen TOP 10 Lorenzo Musetti. Itálii tak zbyli "pouze" 22. hráč světa Cobolli, wimbledonský finalista Berrettini a jeden z nejlepších deblových párů Andrea Vavassori a Simone Bolelli.
Ti však dokázali, že i bez největších hvězd se dá Davis Cup vyhrát. Dokonce to zvládli bez jediné porážky a všechny tři duely rozhodli už po dvouhrách. Povedlo se jim tak pro Itálii získat třetí vítězství v týmové soutěži v řadě, což se za posledních 53 let nikomu nepovedlo.
Celá země tak slavila obrovský úspěch a jako by najednou všichni na nenávistnou kauzu zapomněli. Na to poukazuje i uznávaný tenisový komentátor a bývalý profesionál Koenig: "Všechny ty italské sportovní agentury, které Sinnera odsuzovaly za to, že nehrál DC, by se měly tomuto týmu omluvit za projevený nedostatek víry," napsal na síť X.
Toho si byl vědom i sám Sinner. V rozhovoru před pár týdny řekl, že ho mrzí, když lidé tvrdí, že Itálie bez něj neuspěje, přestože má tým dost kvalitních hráčů, které není radno podceňovat.
Cobolli s Berrettinim tak všem vytřeli zrak a vítězství v Davis Cupu si jako kamarádi z dětství patřičně užili. Asi největší zásluhu měl na triumfu mladší z dvojice, který v semifinále odvrátil sedm mečbolů proti Belgii a ve finále se Španělskem předvedl skvělou otočku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře