Nezastavitelný pád hvězdy. Tsitsipas opět tvrdě narazil a může brzy opustit elitní stovku

DNES, 13:36
ATP MNICHOV - Stefanos Tsitsipas ztroskotal i na druhém letošním antukovém turnaji hned v prvním kole a nedaří se mu zastavit už velmi dlouhou krizi i neustálý propad v žebříčku. Bývalý třetí hráč světa a dvojnásobný grandslamový finalista nenašel recept ani na Fábiána Marozsána v Mnichově a duel rozložený do dvou dnů prohrál 6:3, 6:7, 4:6.
Stefanos Tsitsipas opět tvrdě narazil (© Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Marozsán – Tsitsipas 3:6, 7:6, 6:4

Ještě před pár lety patřil Tsitsipas mezi nejlepší hráče na světě a hlavní adepty na zisk těch největších titulů na betonech a antuce. V té době si asi nikdo nedokázal představit, že ho čeká dlouholetá krize a hluboký pád mimo přední příčky pořadí ATP.

Obzvláště poslední dny jsou pro řeckou hvězdu krušné. Tsitsipas se totiž nedokáže prosazovat ani na oblíbených antukových turnajích a na Masters v Monte Carlu, kde třikrát triumfoval, i v Mnichově ztroskotal hned po prvním zápase.

Duel s Marozsánem v Mnichově rozehrál už včera, ale kvůli špatné viditelnosti bylo utkání za stavu 2:2 v rozhodujícím setu přerušeno. Tsitsipasovi dnešní dohrávka nevyšla a s maďarským protivníkem nakonec padl 6:3, 6:7, 4:6. Na dohrávku přitom vůbec nemuselo dojít, jenže rodák z Atén v úterý neproměnil mečbol na returnu a ve středu byl horším hráčem na kurtu.

Tsitsipas v Mnichově debutoval, zatímco na souběžně hrané akci v Barceloně startoval už sedmkrát, v šesti případech se dostal do čtvrtfinále a čtyřikrát hrál finále. Sázka na jinou kartu se mu tedy nevyplatila a loňské čtvrtfinálové body z Barcelony v německé metropoli neobhájil.

To znamená další propad v žebříčku. V živém pořadí se momentálně nachází až na 78. pozici. Mnozí si asi řeknou, že to je pořád daleko k pádu mimo elitní stovku. Jenže na 101. Rinkyho Hijikatu má náskok pouhých pouhých 83 bodů.

Je tedy klidně reálné, že po skončení antukového jara nebude Tsitsipas figurovat v TOP 100. V následujících týdnech totiž obhajuje body za třetí kolo v Madridu i Římě a druhé kolo na French Open (vše 50 bodů, dohromady 150 bodů).

Výsledky turnaje ATP 500 v Mnichově

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Saulnier
15.04.2026 15:54
Má 27 (v auguste tento rok 28), ešte nie je všetkým dňom koniec, ani jeho kariére.
Mantra
15.04.2026 19:29
je
kolapse
15.04.2026 15:53
není tak dávno finalko v austrálii stefe, ta badosa to byl dojeb holt
pantera1
15.04.2026 14:14
Řecká tragédie antických rozměrů pokračuje, to už by se pomalu mělo odehrávat v Koloseu .
frenkie57
15.04.2026 14:48
https://www.youtube.com/watch?v=ybVimWBr9-U&list=RDybVimWBr9-U&start_radio=1
pantera1
15.04.2026 15:30
pěkně mu ten scénář lajnujeme, to bude mít oskarovej potenciál .
frenkie57
15.04.2026 15:38
Musím ale říci, že je mi ho dost líto, už to trvá fakt dlouho a zlepšení v nedohlednu. Tohle si Adonis opravdu nezaslouží. Snad se zmátoří dřív, než opustí první stovku.
pantera1
15.04.2026 15:48
Taky je mi ho líto, hodně jsem ho sledovala. Pěkný tenis, jednoručný BH. Taky chci, aby se zrestartoval. Ale vždycky mě vytáčel ten jeho blbej fotr. Snad se ještě dá do kupy.
Marduch
15.04.2026 14:02
Od příští sezony by mohl píchnout Standa, rodák z Lausanne. Hru mají podobnou.
Tomas_Smid_fan
15.04.2026 13:40
ráno byl tento zápas na livesport jako zrušen
Ondřej.Jirásek
15.04.2026 13:41
Leda tak přerušen, určitě ne zrušen
Tomas_Smid_fan
15.04.2026 15:15
přehlédnout jsem se mohl, to nemohu říct, ale tam už nevěřím ničemu, ani tomu prknu, Zdeňku... Chybami se to tam hemží pravidelně.
