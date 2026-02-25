Něžný zabiják Berrettini nabádá ATP: Dejte velké turnaje do Jižní Ameriky!
V současnosti figuruje Berrettini až v šesté desítce světového pořadí a zatímco většina předních hráčů obráží asijské a evropské turnaje, on zamířil do Jižní Ameriky. Během února objel klání v Buenos Aires a Rio de Janeiru, kde mu stopku vystavil český antukář Vít Kopřiva. Pak neuspěl ani v Santiagu. Ale nezoufá.
"Já už si chci tenis dnes jen užívat, hrát před zraky rodiny a přátel, vychutnávat si vše, čeho jsem dosáhl. Bude mi sice teprve třicet, ale prošel jsem si spoustou zdravotních trablů. Pokud bych chtěl zpět na úroveň, kde jsem býval, vím, že to bude stát spoustu času," vyprávěl pro list El Mercurio.
Co Berrettiniho trápí víc, je potlačování turnajů v Jižní Americe. V kalendáři ATP jsou v současnosti jen tři, které během únorového swingu objel. Narozdíl od Asie, která jich má devět. Samotná Čína rovnou šest.
"Osobně si myslím, že Jižní Amerika si zaslouží mít na okruhu turnaj na nejvyšší úrovni. Lidé jsou tady pro tenhle sport nadšení, také tam jsou špičkoví hráči. V Buenos Aires i Riu byly stadiony plné a vím, že totéž umí nabídnout i Santiago," řekl.
Pravdou je, že v elitní stovce rankingu je v současnosti 12 Jihoameričanů a jen dva hráči z asijského kontinentu – Bublik a Ševčenko – pokud se do něj bude počítat Kazachstán.
"Tenis a sport, to byly vždycky emoce, dav, atmosféra na kurtu. To jsou faktory, které musí ATP zvážit při rozdělování velkých turnajů. A Jižní Amerika pro to splňuje všechny požadavky," zdůraznil Berrettini svou argumentaci.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
