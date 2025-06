Nicod je v České Lípě ve finále, vyčerpaný soupeř odpadl. Brunclík nestačil

ITF ČESKÁ LÍPA - Jakub Nicod (20) si zahraje na domácím turnaji v České Lípě o titul. V semifinálovém duelu přehrál Louise Wesselse (26) ve třech setech 4:6, 6:0, 6:0. Na německém hráči se výrazně podepsala páteční obrovská téměř čtyřhodinová bitva s krajanem Christianem Djonovem. Ve finále se Nicod utká s Jihoafričanem Alecem Beckleym (23), který si poradil s Petrem Brunclíkem (18) po setech 6:3, 7:5.

Wessels - Nicod 6:4, 0:6, 0:6

Louis Wessels bojoval o postup do semifinále tři hodiny a 53 minut. V dusném počasí nakonec slavil výhru 6:7, 7:6, 6:2. Podle statistik šlo o druhý nejdelší zápas v historii mužských turnajů ITF nebo Futures.



O pár hodin později nastoupil rodák z Bielefeldu do semifinále proti domácímu Jakubu Nicodovi, kterému patří 546. příčka na žebříčku. Čtvrtfinálový duel českého tenisty s krajanem Krumichem trval téměř dvě hodiny – tedy skoro o polovinu méně než ten Wesselsův.



V prvním setu to ještě znát nebylo. V horkém počasí se o osudu sady rozhodovalo až v samotném závěru. Od stavu 4:3 pro Wesselse byli v následujících třech hrách úspěšnější hráči na returnu. Dva servisy však ztratil český tenista, a po téměř hodině hry tak prohrál 4:6.

To už však bylo na vyčerpaného Němce příliš. V dalším průběhu utkání bylo zřejmé, že se na něm páteční maraton a sobotní vedro silně podepsaly.



Stále unavenější Wessels už nebyl schopen klást Nicodovi odpor. Definitivně mu došly síly hned v úvodní nekonečné hře druhého setu, která se hrála přes šest shod. Druhou sadu ztratil za 38 minut poměrem 0:6, třetí trvala ještě o osm minut méně a skončila stejným výsledkem.

Wessels se za stavu 0:5 ve třetím setu alespoň při soupeřově podání dostal k brejkbolu, ani čestný game mu však Nicod nedovolil.

České finále se však hrát nebude. Petr Brunclík ve druhém semifinálovém duelu nestačil na Jihoafričana Aleca Beckleyho a prohrál hladce 3:6, 2:6.



Český mladík vstoupil do zápasu velmi špatně a nabral manko 0:3. Když za stavu 2:4 ze svého pohledu poprvé prolomil soupeři podání, zdálo se, že by mohl utkání zdramatizovat. Vzápětí však znovu přišel o servis a úvodní sadu ztratil 3:6.



Ve druhém setu držel Brunclík kontakt do stavu 2:2, víc už mu Beckley nedovolil. Dvakrát za sebou vzal českému tenistovi servis, sám si naopak počínal na podání jistě, a po hodině a 21 minutách mohl slavit klidnou výhru 6:3, 6:2.

Výsledky na turnaji M25 v České Lípě