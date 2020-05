Nikdo z vás zřejmě nečetl celý rozhovor, vzkazuje svým kritikům Thiem

Dominic Thiem před časem odmítl přispět do fondu na pomoc žebříčkově níže postaveným hráčům, jelikož se domnívá, že ne všichni z nich se chovají profesionálně. Proto si sám chtěl vybrat, komu finančně pomůže. Po jeho vyjádření ho zkritizovalo několik hráčů včetně například Nicka Kyrgiose. "Nikdo z nich zřejmě nečetl celý rozhovor," vzkázala rakouská jednička svým kritikům.

S fondem na podporu žebříčkově níže postavených hráčů, kteří se mohli kvůli koronavirové krizi ocitnout ve finanční tísni, přišli Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Ve spolupráci se všemi sedmi předními tenisovými subjekty se vybralo přes 6 milionů dolarů.

Thiem asi nečekal, že jeho vyjádření a odmítnutí přispět vyvolá v tenisovém světě takový poprask. "Znám Futures Tour, sám jsem tam dva roky hrál. Je tam mnoho lidí, kteří sportu nepodřizují všechno a nechovají se jako profesionálové. Nechápu, proč bych měl takovým lidem dávat peníze. To je raději daruju lidem nebo institucím, které je skutečně potřebují," řekl Thiem.

Rakouskou jedničku zkritizovali Nick Kyrgios a například Tara Mooreová s Allie Kiickovou. Alžírská tenistka Ines Ibbúová natočila emotivní video. "Neviděl jsem celé video, ale vím, co tam říkala. Problém je, že nikdo z nich zřejmě nečetl celý rozhovor."

"Novináři to brali jako senzaci a nepoužili vše, což je nefér. Kdyby si lidé přečetli všechno, tak by se situace asi tak daleko nedostala. Myslím si, že jsou tu lidé a organizace, kteří potřebují pomoc více než tenisté. Nechci být nucen do toho, komu pomůžu, chci si sám vybrat," vysvětloval Thiem pro francouzský list L'Equipe.

Thiem rozhodně nemůže být považován za skrblíka. Pravidelně posílá peníze například hnutí 4ocean, které se zabývá čištěním oceánů od odpadu a je silně pro ochranu přírody a snaží se pomáhat i jinde. "Už nějakou dobu pomáhám nadějným rakouským hráčům. Neříkám to, abych si vylepšil image. Dělám to pro ně, protože chci a protože si to zaslouží."

Thiem také vysvětlil svůj komentář ohledně toho, že někteří hráči na nižší tour se podle něj chovají neprofesionálně. "Když chcete v tenise uspět, musíte mu dát 100%. Když jsem byl mladší, strávil jsem na turnajích Futures dva a půl roku. Jsou tací, kteří se tam pohybují už sedm nebo deset let a nechovají se profesionálně. Vím, že někteří hráči prostě k tenisu nepřistupují profesionálně. Nemluvím teď obecně, jsou to jen někteří. Proto jsem si chtěl já sám vybrat, komu pomůžu."

Někteří tenisté i osobnosti v tenisovém světě se jasně vyjádřili, že není úkolem úspěšnějších tenistů pomáhat svým méně vydělávajícím kolegům, finanční injekci by měly v době koronavirové krize, kdy jsou hráči kvůli absenci turnajů bez výdělků, zajistit tenisové organizace.

Přemýšlí se i nad přerozdělením odměn na turnajích. "Myslím si, že odměny by mohly být rozděleny lépe. Už na challengerech je úroveň velmi vysoká a je těžké challenger vyhrát. Hráči by si tak za triumf zasloužili více peněz. Pokud na challenger cestujete s koučem a fyzioterapeutem, tak potřebujete dojít aspoň do finále, abyste něco vydělali."