Nosková poprvé vyhrála zápas na trávě, Siniaková ukončila dlouhé čekání na výhru

Linda Nosková hrála na trávě poprvé minulý týden v Birminghamu, kde prohrála v prvním kole s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska.

Na druhém turnaji na trávě se už 18letá Češka vítězství dočkala. Proti o jedenáct let starší Ukrajince Kateryně Baindlové, za svobodna Kozlovové, byla lepší hráčkou a byť nevyužila šest mečbolů, zvítězila 6:2, 7:5.

O místo mezi osmičkou nejlepších do čtvrtfinále se Nosková utká v prvním vzájemném duelu se světovou patnáctkou Ljudmilou Samsonovovou.

Kateřina Siniaková se pouhý den po nezdaru v deblovém finále v Berlíně představila na dalším turnaji WTA na německé trávě a v Bad Homburgu se dočkala první výhry ve dvouhře po více než čtvrt roce. Česká tenistka porazila Italku Elisabettu Cocciarettovou 6:3, 6:4 a ukončila sérii čtyř porážek.

27letá rodačka z Hradce Králové po Australian Open laborovala se zraněním zápěstí, přesto ještě v únoru hrála semifinále v mexické Méridě. Na konci března ale vzdala zápas v Miami a přes dva měsíce nehrála. Po návratu na kurty dvakrát prohrála 0:2 na sety, než uspěla letos i podruhé proti Cocciarettové.

O postup do čtvrtfinále, v němž by teoreticky mohla narazit na Noskovou, se předloňská finalistka utká s Jevgenijí Rodinovou. Tu v jediném vzájemném duelu již před osmi lety v Indian Wells přehrála ve dvou setech.

S především na trávě nebezpečnou soupeřkou si na úvod své přípravy na Wimbledon poradila Iga Šwiateková. Polská favoritka se v prvním vystoupení od triumfu na antukovém Roland Garros proti domácí semifinalistce loňského Wimbledonu Tatjane Mariaové rozjížděla pomaleji, ale svůj výkon postupně stupňovala a nakonec po necelých dvou hodinách hry dokonala obrat kanárem a zvítězila 5:7, 6:2, 6:0.

Zatímco 22letá Šwiateková na trávě hrála poprvé od loňské porážky ve 3. kole v All England Clubu, o třináct let starší Němka se minulý týden dostala do finále na podniku WTA 125k v italské Gaibě a na zeleném pažitu měla letos bilanci 7:3.

36th win of 2023 @iga_swiatek picks up the win in her debut at the #BadHomburgOpen! pic.twitter.com/JojkPX3fpa