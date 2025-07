Nosková před derby: Tehdy jsem byla děťátko, stejně jako Kačka nemám co ztratit

Linda Nosková (20) nevnímá, že by pro ni měla být pozice nasazené jedničky na turnaji Livesport Prague Open svazující. Po dnešní výhře ve 2. kole nad Italkou Elisabettou Cocciarettovou 6:2, 6:4 postoupila do čtvrtfinále, kde narazí ve čtvrtek na krajanku Kateřinu Siniakovou. Novinářům řekla, že chce jít do utkání stejně jako její reprezentační spoluhráčka, tedy s tím, že nemá co ztratit.

"Ne," odpověděla třiadvacátá hráčka světa Nosková na otázku, zda je pro ni svazující plnit roli na domácí akci roli nejvýše nasazené. Když se doslechla, že Siniaková půjde proti ní do utkání s tím, že nemá co ztratit, odpověděla s úsměvem. "Já také nemám co ztratit. Každý zápas dopadne, jak dopadne. Každý den může vyhrát kdokoliv," uvedla.

Zatímco po úterním utkání 1. kola a vítězství nad Ruskou Anastasií Gasanovovou (7:6, 7:6), byla Nosková se svým výkonem nespokojená, dnes se již po výhře nad Cocciarettovou cítila lépe. "Já jsem k sobě asi vždycky kritická. Ať už to dávám najevo, nebo ne. Vždycky je tam něco, co můžu zlepšit. Ale dnešek byl rozhodně lepší než včerejšek," podotkla.

"Snažila jsem se dávat co nejvíc míčů zpátky do kurtu. To je asi to kouzlo. Snažila jsem se to mít více pod kontrolou. A hlavně se dostat do tenisového rytmu," líčila osmifinalistka letošního Wimbledonu.

Na duel se Siniakovou se těší. Faktu, že bude hrát proti krajance, nepřikládá důležitost. "Ani mi to nevadí, je to zápas jako zápas. S Kačkou jsme na WTA turnaji nikdy nehrály, takže to bude premiéra," řekla Nosková. "Kačku znám dobře. Čekám, že výměny nebudou úplně nejdelší. Obě se snažíme hrát útočnější tenis. Ale každý den je jiný," podotkla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Na okruhu WTA se obě hráčky utkají poprvé, hrály spolu však na Macha Lake Open v roce 2020. Tehdy zvítězila Siniaková 7:6, 6:4. "To jsem byla ještě takové děťátko. Tenkrát to bylo velké, že můžu hrát proti Kačce. Byla jsem opravdu juniorka, takový zápas jsem do té doby nikdy nehrála. Bylo to něco jiného, než bude zítra," doplnila Nosková.