Nosková přežila mečboly a předvedla skvělou otočku. Valentová smetla Muchovou

DNES, 16:11
Linda Nosková (21) v České extralize letos nepředvádí tak solidní výkony jako v předchozích ročnících, přesto stále nenašla přemožitelku a vítěznou sérii protáhla na 13 utkání. Proti kamarádce Rebecce Šramkové (29) však musela odvracet mečboly a otáčet z 2:5 v rozhodující sadě, nakonec ale vyhrála 6:2, 3:6, 7:5. V prestižním duelu slavila hladkou výhru Tereza Valentová (18), která smetla Karolinu Muchovou (29) dvakrát 6:2. Přerov si nakonec poradil s Prostějovem hladce 5:1 a ve finále změří síly s obhájci titulu Spartou, která si stejným poměrem poradila s I. ČLTK Praha.
Nosková v extralize odvrátila mečboly Šramkové (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov 5:1

Nosková začala dnešní zápas stejně jako ten včerejší proti Radce Zelníčkové, který si nakonec velmi zkomplikovala a výhru musela vybojovat. Proti kamarádce Slovence Šramkové byla od začátku jasně lepší a úvodní sadu zvládla poměrem 6:2.

Druhé dějství ale české jedničce opět nevyšlo podle představ a ztratila ho poměrem 3:6. I v rozhodujícím setu byla rychle brejk dole. Prohrávala už 2:5, přesto v závěru ještě zabojovala a to se jí vyplatilo.

V deváté hře odvrátila mečboly a následně skóre srovnala. Skvělou otočku dokončila v koncovce. Slovence znovu sebrala podání a při tom svém zápas ukončila, když po lehké chybě soupeřky u sítě využila hned první mečbol.

Nosková tak v České extralize prodloužila svou vítěznou sérii už na 13 utkání. Nastoupila celkem k 19 zápasům, ve kterých slavila 15 výher. Od roku 2020 žádný duel ve dvouhře neprohrála.

Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry

Fruhvirtová byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou a Siskové povolila jedinou hru. Od druhého dějství se jí však naprosto přestalo dařit, schytala potupného kanára a výrazné zlepšení nepřevedla ani v rozhodujícím setu. V něm se bývalá členka TOP 50 proti aktuálně 263. hráčce žebříčku držela až do stavu 2:3, kdy si prohrála klíčový game na servisu. Sisková v deváté hře zápas ukončila na podání a pro Přerov získala důležitý bod.

Pokračuje tak ve velmi dobré formě, kterou si do Česka přivezla z Francie. Na podniku WTA 125 v Limoges došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a v extralize vyhrála už druhé utkání v řadě.

Pohodovou výhru Přerova pak potvrdili výhrami Ondřej Horák, Norbert Gomboš a Lukáš Klein, Prostějovu zajistil čestný bod po soupeřově skreči Dalibor Svrčina.

Sisková - Fruhvirtová L. 1:6, 6:0, 6:3

Nosková – Šramková 6:2, 3:6, 7:5

Horák - Kovalík 6:3, 6:4

Gomboš - Mrva 6:3, 6:2

Molčan - Svrčina 5:7 skreč.

Klein – Marozsán 3:6, 6:2, 6:4

TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 5:1

Bartůňková byla kousíček od výhry ve vyrovnaném duelu proti Šalkové ze Sparty už ve druhém dějství. Poté, co získala úvodní set poměrem 7:5, měla v závěru druhého dva mečboly v řadě. Ani jednu šanci v tie-breaku však nevyužila a po čtyřech prohraných bodech dovolila krajance srovnat na 1:1. Rozhodující sadu si však pohlídala, získala ji poměrem 6:3 a pro I. ČLTK Praha získala bod.

Šlágrem byl jednoznačně duel mezi Terezou Valentovou a Karolínou Muchovou. Utkání se však neslo v naprosto jednoznačném duchu. Zástupkyně Sparty smetla svou zkušenější soupeřku jednoznačně ve dvou setech dvakrát 6:2 a zajistila Spartě druhý bod.

V dalším zápase potvrdil roli favorita Petr Brunclík, který si poradil s Filipem Jakubem hladce 6:3, 6:2 a čtvrtý bod pro obhájce titulu přidal po výhře nad Jonášem Forejtkem 7:5, 6:4 Hynek Bartoň. Jistotu dal Spartě Martin Damm, který přehrál Marka Gengela 6:3, 6:4.

Šalková - Bartůňková 5:7, 7:6(6), 3:6

Krumich - Vocel 6:4, 4:6, 6:4

Valentová - Muchová 6:2, 6:2

Brunclík - Filip 6:3, 6:2

Damm - Gengel 6:3, 6:4

Bartoň - Forejtek 7:5, 6:4

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Serpens
16.12.2025 14:40
Linda se v extralize trápí jako loni. Muchová s výpraskem od Terezy Valentové. Žádný senzační výkon Terky, jen Muchovou to totálně nebavilo.
jih
16.12.2025 15:50
Ani Lindu to určitě nebaví, ovšem evidentně má nějaký profi spínač nebo co, když i tady otočí z 2:5 ve třetím. Ale Valentová by ji nejspíš taky vyklepla.
