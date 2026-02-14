Obhájce titulu i domácí favorit postupují po obratu. Dallas uvidí skvělé semifinálové složení

DNES, 08:10
ATP DALLAS - Ben Shelton (23) ve čtvrtfinále domácí pětistovky v Dallasu zvládl otočit bitvu s výborně hrajícím Miomirem Kecmanovičem (26). Američan zvítězil 5:7, 6:3, 6:4 a vyrovnal své zdejší maximu z roku 2024. O finále si zahraje s obhájcem titulu Denisem Shapovalovem (26), který po obratu udolal turnajovou trojku Alejandra Davidoviche (26) 5:7, 6:4, 6:3. Druhou semifinálovou dvojici tvoří nasazená jednička Taylor Fritz a grandslamový šampion Marin Čilič.
Ben Shelton je v Dallasu v semifinále (@ Daniel McGregor-Huyer / Zuma Press / Profimedia)

Shelton – Kecmanovič 5:7, 6:3, 6:4

Shelton musel na domácím halovém podniku v Dallasu zvládnout bitvu už v předchozím duelu s Adrianem Mannarinem a na postup se nadřel i proti skvěle hrajícímu Kecmanovičovi. V koncovce první sady Američan zaváhal na servisu, a to ho stálo celý první set.

Ve zbytku utkání však už však nečelil brejkbolu a našel recept na Srbovu hru. Druhé dějství začal brejkem a náskok tří her už si podržel a vyrovnal na 1:1. I třetí sadu rozhodl jediný ztracený servis Kecmanoviče, který tentokrát přišel v pátém gamu. Shelton se dostal k mečbolu už za stavu 5:3 na returnu, ten ale nevyužil. O chvíli později však utkání s přehledem dopodával.

"Před dvěma lety bych tento zápas pravděpodobně prohrál ve dvou setech," komentoval po zápase Američan. "Nenechal jsem se odradit, i když skvěle podával a stále jsem se snažil uspět na returnu. Postupně jsem se dostával do bodu, kdy jsem byl v klíčovém okamžiku připravený podat ten nejlepší výkon, což se mi povedlo ve druhém i třetím setu," dodal.

V Dallasu si o finále zahrál už před dvěma lety, tehdy jasně prohrál s krajanem Tommym Paulem. Letos se střetne s obhájcem titulu Kanaďanem Shapovalovem, který taktéž postoupil po obratu.

Shapovalov – Davidovich 5:7, 6:4, 6:3

Shapovalov v Dallasu prodloužil svou vítěznou sérii na osm utkání. Tentokrát však proti Davidovichovi musel otáčet. V jedenácté hře Kanaďan ztratil podání čistou hrou. Následně měl šanci si zajistit tie-break, brejkbol však nevyužil a sadu ztratil.

Velmi vyrovnaný druhý set rozhodl až dlouhý závěrečný game. V něm sedmý nasazený využil až čtvrtý setbol a po 80 minutách zápasu vyrovnal na 1:1. Rozhodující dějství bylo od začátku v režii Shapovalova, který hned v úvodu sebral Španělovi servis a následně potvrdil na 4:1. Náskok brejku už neztratil. Po skvělém servisu využil druhý mečbol a radoval se z postupu.

V úvodu sezonu se Kanaďanovi vůbec nedařilo. V Brisbane padl v prvním kole a na Australian Open zvládl jen úvodní duel. V oblíbeném Dallasu však znovu ožil a je dvě výhry od obhájení největšího titulu kariéry. V semifinále ho čeká domácí Shelton, s kterým prohrál všechny tři vzájemné duely.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří sedmý hráč světa a nasazená jednička Fritz, který zvládl bitvu se Sebastianem Kordou. O své premiérové zdejší finále si zahraje s vítězem US Open 2014 Čiličem, který zde překonal hranici 600. vítězství a jako jediný ještě neztratil set.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
