Obhájce titulu i domácí favorit postupují po obratu. Dallas uvidí skvělé semifinálové složení
Shelton – Kecmanovič 5:7, 6:3, 6:4
Shelton musel na domácím halovém podniku v Dallasu zvládnout bitvu už v předchozím duelu s Adrianem Mannarinem a na postup se nadřel i proti skvěle hrajícímu Kecmanovičovi. V koncovce první sady Američan zaváhal na servisu, a to ho stálo celý první set.
Ve zbytku utkání však už však nečelil brejkbolu a našel recept na Srbovu hru. Druhé dějství začal brejkem a náskok tří her už si podržel a vyrovnal na 1:1. I třetí sadu rozhodl jediný ztracený servis Kecmanoviče, který tentokrát přišel v pátém gamu. Shelton se dostal k mečbolu už za stavu 5:3 na returnu, ten ale nevyužil. O chvíli později však utkání s přehledem dopodával.
"Před dvěma lety bych tento zápas pravděpodobně prohrál ve dvou setech," komentoval po zápase Američan. "Nenechal jsem se odradit, i když skvěle podával a stále jsem se snažil uspět na returnu. Postupně jsem se dostával do bodu, kdy jsem byl v klíčovém okamžiku připravený podat ten nejlepší výkon, což se mi povedlo ve druhém i třetím setu," dodal.
V Dallasu si o finále zahrál už před dvěma lety, tehdy jasně prohrál s krajanem Tommym Paulem. Letos se střetne s obhájcem titulu Kanaďanem Shapovalovem, který taktéž postoupil po obratu.
Shapovalov – Davidovich 5:7, 6:4, 6:3
Shapovalov v Dallasu prodloužil svou vítěznou sérii na osm utkání. Tentokrát však proti Davidovichovi musel otáčet. V jedenácté hře Kanaďan ztratil podání čistou hrou. Následně měl šanci si zajistit tie-break, brejkbol však nevyužil a sadu ztratil.
Velmi vyrovnaný druhý set rozhodl až dlouhý závěrečný game. V něm sedmý nasazený využil až čtvrtý setbol a po 80 minutách zápasu vyrovnal na 1:1. Rozhodující dějství bylo od začátku v režii Shapovalova, který hned v úvodu sebral Španělovi servis a následně potvrdil na 4:1. Náskok brejku už neztratil. Po skvělém servisu využil druhý mečbol a radoval se z postupu.
V úvodu sezonu se Kanaďanovi vůbec nedařilo. V Brisbane padl v prvním kole a na Australian Open zvládl jen úvodní duel. V oblíbeném Dallasu však znovu ožil a je dvě výhry od obhájení největšího titulu kariéry. V semifinále ho čeká domácí Shelton, s kterým prohrál všechny tři vzájemné duely.
Druhou semifinálovou dvojici tvoří sedmý hráč světa a nasazená jednička Fritz, který zvládl bitvu se Sebastianem Kordou. O své premiérové zdejší finále si zahraje s vítězem US Open 2014 Čiličem, který zde překonal hranici 600. vítězství a jako jediný ještě neztratil set.
Komentáře