Obhájkyně Gauffová může vypadnout z Turnaje mistryň, Sabalenková má na dosah semifinále
Gauffová – Paoliniová | 15:00 SEČ
Coco Gauffová nezahájila obhajobu loňského triumfu dobře a v úvodním zápase skupinové fáze podlehla 3:6, 7:6, 2:6 krajance Jessice Pegulaové. Ačkoli si vynutila rozhodující set, určitě nebude s výkonem spokojená. V americkém derby totiž spáchala 17 dvojchyb a celkem devětkrát přišla o vlastní servis.
Jednadvacetiletá Američanka tak zatím na titul ze své poslední akce ve Wuhanu nenavazuje. Přitom ve finále v čínské metropoli porazila právě Pegulaovou. Na Turnaji mistryň se nicméně v minulosti představila celkem třikrát a nikdy nedokázala vyhrát všechny tři zápasy v základní skupině.
Debut na Turnaji mistryň si odbyla v roce 2022 na domácí půdě ve Fort Worthu a prohrála všechny tři duely ve skupině. Předloni v mexickém Cancúnu naopak došla do semifinále a loni tady v Rijádu triumfovala. Ještě před měsícem se jednalo o její poslední titul z tvrdých povrchů, na kterých se jí letos dlouho nedařilo.
Úvodní měsíce letošní sezony neměla ideální, ale během antukového jara se ohromně zlepšila, a dokonce získala na French Open svůj druhý grandslamový titul. Po nepovedené travnaté části roku přišlo výrazné zlepšení na betonech, na kterých od Montrealu po Wuhan zvládla 16 z 20 soubojů.
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wuhan, French Open (triumf); Řím, Madrid (finále)
Největší úspěchy na betonech: Wuhan (triumf)
Bilance: 47:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 29:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 9:6 (kariérní 32:35)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)
Gauffová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 6:7
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (triumf)
Cesta turnajem: Pegulaová (3:6, 7:6, 2:6)
Také Jasmine Paoliniová zahájila letošní Turnaj mistryň porážkou, nicméně mnohem jednoznačnější než Gauffová. Devětadvacetiletá Italka vůbec nedokázala vzdorovat světové jedničce Aryně Sabalenkové a za 70 minut schytala debakl 3:6, 1:6. Na této akci debutovala loni a s bilancí 1:2 skončila ve skupině.
Na probíhajícím Turnaji mistryň v Saúdské Arábii se účastní i deblové soutěže po boku krajanky Sary Erraniové. Italky, které letos ovládly Dauhá, Řím, French Open a Peking, v pondělí nenavázaly na sobotní vítězství a přišly o možnost sesadit z čela žebříčku čtyřhry Kateřinu Siniakovou.
Finalistka dvou loňských grandslamů v letošním roce ukazuje, že její průnik do TOP 10 v předchozí sezoně nebyl žádná náhoda. Letos kralovala na domácí antuce v Římě a získala svůj druhý titul z prestižních tisícovek a přidala také další čtyři minimálně čtvrtfinálové účasti na úrovni WTA 1000.
Do Rijádu dorazila ve velmi solidní formě a napříč americkými a čínskými betony vyhrála 18 z posledních 23 zápasů. To zahrnuje finále v Cincinnati, úspěšnou obhajobu Itálie v Poháru Billie Jean Kingové v Shenzhenu a skalpy tří zástupkyň TOP 10 světového pořadí (včetně Gauffové).
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf); Cincinnati (finále)
Největší úspěchy na betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 46:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na betonech: 27:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:8 (kariérní 11:26)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)
Paoliniová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:3
Nejlepší výsledek: skupina (2024-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (čtvrtfinále), Wuhan (semifinále), Ningbo (semifinále)
Cesta turnajem: Sabalenková (3:6, 1:6)
Vzájemná bilance: 3:3. Gauffová vyhrála poslední měření sil před pár týdny v semifinále ve Wuhanu (6:4, 6:3) a půjde do utkání jako kurzová favoritka. Je však potřeba připomenout, že Paoliniová uspěla ve třech ze čtyř letošních vzájemných duelů, konkrétně ve Stuttgartu, Římě a Cincinnati.
Sabalenková – Pegulaová | 16:30 SEČ
Aryna Sabalenková hraje Turnaj mistryň pátým rokem po sobě a poslední tři starty na závěrečném vrcholu sezony dotáhla minimálně do semifinále. Aktuální světová jednička ovšem stále čeká na první triumf na této akci. Letošní ročník každopádně zahájila na výbornou, když dost rychle deklasovala 6:3, 6:1 Jasmine Paoliniovou.
Sedmadvacetiletá běloruská tenistka nastřílela 24 vítězných úderů, pětkrát Italce sebrala servis a na vítězství potřebovala pouhých 70 minut. Ze zmíněných čtyř předchozích startů je jejím kariérním maximem na Turnaji mistryň finálová účast, kterou zaregistrovala před třemi lety v hale v americkém Fort Worthu.
V letošním roce prožívá další velmi povedenou sezonu a má jisté, že přezimuje na postu světové jedničky. Zároveň ale v tomto tenisovém roce utrpěla několik velkých zklamání, a to hlavně na grandslamech, když prohrála finále na Australian Open a French Open a nezvládla semifinále ve Wimbledonu.
Chuť si ovšem spravila na nedávném US Open, kde obhájila titul a získala svou čtvrtou grandslamovou trofej. Ve velmi solidní formě je evidentně i na probíhajícím Turnaji mistryň, kam přijela po jediném startu v rámci asijské tour. Ten podnikla v oblíbeném Wuhanu, kde v semifinále ztratila svou neporazitelnost na tomto podniku.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na betonech: US Open, Miami, Brisbane (triumf); Indian Wells, Australian Open (finále)
Bilance: 60:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 36:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 12:4 (kariérní 52:41)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále), Wimbledon (semifinále), US Open (triumf)
Sabalenková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 9:8
Nejlepší výsledek: finále (2022)
Loňský výsledek: semifinále
Generálka: Wuhan (semifinále)
Cesta turnajem: Paoliniová (6:3, 6:1)
Rovněž Jessica Pegulaová začala letošní ročník Turnaje mistryň vítězstvím, ale možná si ještě bude vyčítat, že nedokázala skolit obhájkyni titulu Coco Gauffovou ve dvou setech. Nakonec však americké derby urvala poměrem 6:3, 6:7, 6:2 a využila hlavně toho, že se její krajanka a kamarádka trápila na servisu.
Za sebou má tři předchozí starty na Turnaji mistryň a každý pro ni skončil zklamáním. Při dvou z nich nedokázala postoupit ze skupiny a mezitím předloni v Cancúnu schytala výprask od Igy Šwiatekové ve finále. Tehdy v mexickém městě vyhrála čtyři zápasy po sobě ve dvou setech, ale v souboji o titul byla bez šance.
Jednatřicetiletá Američanka se na Turnaj mistryň kvalifikovala čtvrtým rokem po sobě. V letošní sezoně nicméně neměla vždy svou nejlepší formu, a dokonce si prošla i několikaměsíční krizí. Jedná se o období od dubnového Stuttgartu po srpnové Cincinnati, kdy na devíti z 11 akcí nevyhrála více než jeden duel.
Na druhou stranu zaregistrovala v probíhající sezoně celkem šest finálových účastí, včetně těch na prestižních tisícovkách v Miami a před pár týdny ve Wuhanu. Do Rijádu nakonec dorazila ve velmi dobré fazóně, protože kromě finále ve Wuhanu byla v posledních týdnech také v semifinále na US Open a v Pekingu.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Charleston, Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Největší úspěchy na betonech: Austin (triumf); Wuhan, Miami, Adelaide (finále)
Bilance: 52:21
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 36:12
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:5 (kariérní 25:35)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)
Pegulaová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 5:6
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (semifinále), Wuhan (finále)
Cesta turnajem: Gauffová (6:3, 6:7, 6:2)
Vzájemná bilance: Sabalenková vede 8:3. Ještě před pár týdny držela proti Pegulaové sérii čtyř výher, když zvítězila loni v Cincinnati a na US Open a také letos v Miami a na US Open (pokaždé ve finále či semifinále). Pegulaová ale uspěla v posledním střetnutí v semifinále ve Wuhanu, a to v tie-breaku rozhodujícího setu. Sabalenková je jasná favoritka.
Scénáře skupiny Steffi Grafové
Pokud Sabalenková vyhraje ve dvou setech:
- Sabalenková má jistý postup do semifinále.
Pokud vyhrají Sabalenková a Paoliniová:
- Sabalenková vyhraje skupinu.
- Gauffová ztratí možnost postoupit do semifinále.
- Pegulaová a Paoliniová se ve čtvrtek utkají o druhé postupové místo.
Pokud vyhrají Pegulaová a Gauffová:
- Pegulaová vyhraje skupinu.
- Paoliniová ztratí možnost postoupit do semifinále.
- Sabalenková a Gauffová se ve čtvrtek utkají o druhé postupové místo.
* Pokud Paoliniová prohraje ve dvou setech, ztratí možnost postoupit do semifinále. Jakákoli jiná kombinace výsledků bude znamenat, že o obou postupujících do semifinále z této skupiny se rozhodne až ve čtvrtek.
Úterní program
CENTER COURT (od 13:00 SEČ)
1. Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) - Dabrowská/Routliffeová (3-Kan./N. Zél.)
2. Gauffová (3-USA) - Paoliniová (8-It.) / nejdříve v 15:00 SEČ
3. Sabalenková (1-) - Pegulaová (5-USA) / nejdříve v 16:30 SEČ
4. M. Andrejevová/Šnajderová (5-) - Babosová/Stefaniová (7-Maď./Braz.)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře